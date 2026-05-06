Dušan Vlahović bez dogovora s Juventusom: Poslije pet sastanaka, sporni bonusi i provizije

Nebojša Šatara
Dušan Vlahović i Juventus održali su pet sastanaka, ali i dalje nema dogovora oko novog ugovora jer se strane nisu još usaglasile oko finansijskih detalja, a posebno oko provizija i bonusa.

Dušan Vlahović bez dogovora s Juventusom: Poslije pet sastanaka Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović ulazi u posljednja dva mjeseca ugovora sa Juventusom i potencijalno bi mogao besplatno napustiti torinski klub na kraju juna.

Trenutno zarađuje 12 miliona evra neto u posljednjoj godini ugovora, čime je ubjedljivo najbolje plaćeni igrač u italijanskoj Seriji A.

Uprkos sezoni 2025/26 koja je bila jako narušena povredama, Juventus i dalje želi zadržati Vlahovića novim ugovorom - posebno jer postoji realna opasnost da bi mogao besplatno preći u nekog direktnog rivala u ligi. Interesovanje su već pokazali Milan i minhenski Bajern.

Prema najnovijim informacijama "Gazete delo Sport", održano je pet sastanaka između Juventusa i Vlahovićevog tabora, kojeg predvodi njegov otac Miloš, ali dogovor još nije postignut.

Vlahović je navodno "otvoren" za ideju potpisivanja relativno kratkoročnog ugovora, potencijalno na dvije godine.

"Gazeta" navodi da ni smanjenje plate nije isključeno - potencijalno na nivo Kenana Jildiza, turskog fudbalera koji u crno-bijelima zarađuje 6-7 miliona evra po sezoni.

Međutim, i dalje postoje problemi oko dodatnih troškova, odnosno provizija i potpisnih bonusa, prenijeli su u utorak italijanski mediji.
Podsjetimo, Vlahović se vratio na teren poslije duge povrede i postigao izjednačujući gol protiv Verone (1:1) iz slobodnog udarca.

Srbin je ove sezone zabilježio sedam pogodaka uz dvije asistencije u 20 nastupa za Juve, koji je u tijesnoj trci protiv Koma za četvrto mjesto i plasman u Ligu šampiona.

