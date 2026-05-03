Dušan Vlahović pokazao kako to rade majstori: Sjajan gol iz slobodnjaka, Torino mu se poklonio

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Dušan Vlahović dao sjajan gol za Juventus protiv Verone iz slobodnog udarca.

Vlahović dao gol za Juventus iz slobodnog udarca

Srpski centarfor Dušan Vlahović dao je sjajan gol za Juventus u svom prvom, pravom povratničkom nastupu poslije oporavka od povrede. U stilu pravih majstora, šutirao je iz slobodnog udarca sa oko 24 metara od gola, baš u golmanov ugao i zatresao mrežu gostiju. Čuvar mreže protivnika Lorenco Motipo odigrao je odličan meč u Torinu (završen 1:1), ali ovaj udarac nije uspio da odbrani.

Dušan Vlahović gol iz slobodnjaka na Juventus Torino
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Vlahović se još od novembra oporavljao od povrede primicača, bio je podvrgnut i operaciji i krajem aprila se vratio u rotaciju ekipe Lučana Spaletija. Protiv Sasuola 21. marta odigrao je 11 minuta, protiv Milana u prošlom kolu 26. aprila samo tri minuta. Ovog nedjeljnog popodneva, ušao je u poluvremenu umjesto startera Kefrena Tirana, sa Spaletijevom namjerom da ojača napad i uradio je šta je od njega i traženo.

Vlahoviću ovog leta ističe ugovor sa Juventusom, nagađa se da bi mogao da ostane, a ovo je bio njegov prvi gol u Seriji A još od oktobra i perioda kada je hvatao zalet. Nažalost, teška povreda mjesecima ga je udaljlia od terena i prijaće i njegovom samopouzdanju što je podsjetio sve na to kakav je majstor.

Dušan je ove sezone dao sedam golova uz dvije asistencije u 20 nastupa za Juve, koji je u tijesnoj trci protiv Koma za četvrto mjesto i plasman u Ligu šampiona.

