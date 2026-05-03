Dušan Vlahović pokazao kako to rade majstori: Sjajan gol iz slobodnjaka, Torino mu se poklonio

Dušan Vlahović dao sjajan gol za Juventus protiv Verone iz slobodnog udarca.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Srpski centarfor Dušan Vlahović dao je sjajan gol za Juventus u svom prvom, pravom povratničkom nastupu poslije oporavka od povrede. U stilu pravih majstora, šutirao je iz slobodnog udarca sa oko 24 metara od gola, baš u golmanov ugao i zatresao mrežu gostiju. Čuvar mreže protivnika Lorenco Motipo odigrao je odličan meč u Torinu (završen 1:1), ali ovaj udarac nije uspio da odbrani.

Dušan Vlahović gol iz slobodnjaka na Juventus Torino Izvor: YouTube/TV Arena sport

Vlahović se još od novembra oporavljao od povrede primicača, bio je podvrgnut i operaciji i krajem aprila se vratio u rotaciju ekipe Lučana Spaletija. Protiv Sasuola 21. marta odigrao je 11 minuta, protiv Milana u prošlom kolu 26. aprila samo tri minuta. Ovog nedjeljnog popodneva, ušao je u poluvremenu umjesto startera Kefrena Tirana, sa Spaletijevom namjerom da ojača napad i uradio je šta je od njega i traženo.

Vlahoviću ovog leta ističe ugovor sa Juventusom, nagađa se da bi mogao da ostane, a ovo je bio njegov prvi gol u Seriji A još od oktobra i perioda kada je hvatao zalet. Nažalost, teška povreda mjesecima ga je udaljlia od terena i prijaće i njegovom samopouzdanju što je podsjetio sve na to kakav je majstor.

Dušan je ove sezone dao sedam golova uz dvije asistencije u 20 nastupa za Juve, koji je u tijesnoj trci protiv Koma za četvrto mjesto i plasman u Ligu šampiona.

