Demirović bez trofeja, Kejn ispisao istoriju i donio Bajernu duplu krunu!

Goran Arbutina
Bajern osvojio Kup Njemačke zahvaljujući het-triku Harija Kejna!

Bajern osvojio Kup Njemačke het-trik Harija Kejna za rekord Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Ermedin Demirović i ekipa Štutgarta nisu uspjeli da odbrane trofej Kupa Njemačke.

DFB Pokal preoteo im je Bajern i tako nakon Bundelige osvojio i drugi najvažniji trofej u Njemačkoj.

Prvo ime finala odigranog na Olimpijskom stadionu u Berlinu bio je niko drugi nego Hari Kejn koji je postigao het-trik za pobjedu Bavaraca 3:0. Sjajni engleski napadač ne samo da je donio trofej, već je ispisao i istoriju njemačkog fudbala pošto je postao prvi fudbaler koji je postizao golove u svim fazama Kupa Njemačke.

Bio je Štutgart u prvom poluvremenu možda i bolji protivnik, stvarao je šanse, ali nije uspjevao da zatrese mrežu protivnika i to mu se osvetilo.

Sve je riješeno kada su defanzivci Štugarta zaboravili čovjeka kojeg nikako nisu smjeli da zaborave. Nakon centašuta se desne strane Kejn je ostao na nekih šest metara praktično sam i nije mu bilo teško da smjesti loptu u mrežu za vođstvo svoje ekipe.

Mogao je Bajern da udvostruči vođstvo samo nekoliko minuta kasnije, ali je Lajmer odbijenu loptu poslije udarca Dijaza i odbrane Nibela umjesto u praznu mrežu poslao preko gola i odmah se uhvatio za glavu.
Kada već nisu njegovi saigrači Kejn je otklonio sve dileme novim pogotkom deset minuta prije kraja, ali ni to nije bio kraj.

Nakon igranja rukom Štilera u šesnaestercu Bajern je dobio jedanaesterac, a Kejn je svojim desetim golom u takmičenju definitivno ovjerio pobjedu Bajerna kojom je stigao do rekordnog 21. trofeja u Kupu Njemačke.

Hari Kejn Štutgart FK Bajern Minhen DFB Pokal

