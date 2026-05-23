logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rus i Ukrajinac saigrači, a neće ni da se pogledaju: Napeto u Pari Sen Žermenu pred finale Lige šampiona

Rus i Ukrajinac saigrači, a neće ni da se pogledaju: Napeto u Pari Sen Žermenu pred finale Lige šampiona

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Rus Matvej Safonov i Ukrajinac Ilja Zabarnij se ne pozdravljaju ni na treningu Pari Sen Žermena

Rus Matvej Safonov i Ukrajinac Ilja Zabarnij se ne pozdravljaju Izvor: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL/(AP Photo/Emma Da Silva)

Fudbaleri Pari Sen Žermena, Rus Matvej Safonov (27) i Ukrajinac Ilja Zabarnij (23) ne pozdravljaju se međusobno. Na video-snimku koji je isplivao sa jednog treninga prvaka Evrope, upadljivo je da jedan od najboljih golmana Evrope, Safonov, "preskače" ruku Ukrajinca kada dođe red da se pozdravi sa njim.

Već uobičajena slika od početka rata Rusije i Ukrajine 2022. prelila se i u svlačionicu Pari Sen Žermena, kojom rukovodi slavni Španac Luis Enrike. 

Safonov je rođen 1999. u Stavropolju i došao je 2024. u Pari Sen Žermen iz svog matičnog tima, Krasnodara. Saigrač je sa Ukrajincem Zabarnim od prošlog ljeta, kada ga je Pari Sen Žermen kupio od Bornmuta za 63 miliona evra.

Video-snimak na kojem se vidi da se ne pozdravljaju isplivao je u javnost nedelju dana prije finala Lige šampiona u Budimpešti naredne subote, u kojem će PSŽ pokušati da odbrani titulu u meču protiv Arsenala.

Tagovi

Pari Sen Žermen fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC