Rus i Ukrajinac saigrači, a neće ni da se pogledaju: Napeto u Pari Sen Žermenu pred finale Lige šampiona

Rus Matvej Safonov i Ukrajinac Ilja Zabarnij se ne pozdravljaju ni na treningu Pari Sen Žermena

Izvor: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL/(AP Photo/Emma Da Silva)

Fudbaleri Pari Sen Žermena, Rus Matvej Safonov (27) i Ukrajinac Ilja Zabarnij (23) ne pozdravljaju se međusobno. Na video-snimku koji je isplivao sa jednog treninga prvaka Evrope, upadljivo je da jedan od najboljih golmana Evrope, Safonov, "preskače" ruku Ukrajinca kada dođe red da se pozdravi sa njim.

Već uobičajena slika od početka rata Rusije i Ukrajine 2022. prelila se i u svlačionicu Pari Sen Žermena, kojom rukovodi slavni Španac Luis Enrike.

PSG teammates Matvey Safonov and Ilia Zabarnyi do NOT clap each other’s hands during the training session.



Safonov is Russian.

Zabarnyi is Ukrainian. pic.twitter.com/BCQOcszO9V — Polymarket FC (@PolymarketFC)May 23, 2026

Safonov je rođen 1999. u Stavropolju i došao je 2024. u Pari Sen Žermen iz svog matičnog tima, Krasnodara. Saigrač je sa Ukrajincem Zabarnim od prošlog ljeta, kada ga je Pari Sen Žermen kupio od Bornmuta za 63 miliona evra.

Video-snimak na kojem se vidi da se ne pozdravljaju isplivao je u javnost nedelju dana prije finala Lige šampiona u Budimpešti naredne subote, u kojem će PSŽ pokušati da odbrani titulu u meču protiv Arsenala.