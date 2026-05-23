Pobuna protiv UEFA: Imamo pravo da se takmičimo protiv najvećih, ne uništavajte suštinu fudbala!

“Za igrače iz malih zemalja utakmice protiv najvećih su sve, najviši nivo koji mogu da dosegnu, zbog tih utakmica imaju snove i igraju fudbal”, poručili su navijači reprezentacija evropskih mikrodržava koje više neće imati priliku da igraju sa najjačim selekcijama.

Reprezentativni fudbal u Evropi kakav trenutno gledamo odlazi u istoriju, jer je UEFA pripremila niz promjena koji će ga rekonstruisati iz korijena! Na sastanku Izvršnog komiteta UEFA odlučeno je da se takmičenja muških reprezentacija pod okriljem UEFA od 2028. godine igraju u novom formatu.

Predloženom reformom mijenja se sistem takmičenja u Ligi nacija i kvalifikacijama za evropska i svjetska prvenstva, a ono što je najzanimljivije i istovremeno problematično je da uslovno rečeno male reprezentacije više neće imati priliku da igraju protiv velikih.

Iako su “autsajderi” u tim mečevima protiv favorita doživljavali teške poraze, upravo su se predstavnici tih i geografski i fudbalski najmanjih zemalja žestoko usprotivili predloženoj reformi UEFA.

Savez navijača reprezentacija San Marina, Malte, Lihteštajna, Gibraltara i Farskih ostrva u zajedničkom saopštenju dostavljenom medijima žestoko se usprotivio predloženoj reformi evropskih kvalifikacija ističući da ovom reformom UEFA uništava vrijednosti za koje se ona sama zalaže – jednakost, inkuzivnost i širu promociju fudbala.

Uvođenjem sistema takmičenja koji onemogućava utakmice malih i velikih, kako se ističe, UEFA uništava suštinu fudbala, a igračima u reprezentacijama malih zemalja ostduzima mogućnost da se takmiče protiv najvećih od najvećih, oduzima im snove, motivaciju, te mogućnost da u takmim mečevima eventualno oblikuju svoje karijere.

Njihovo saopštenje prenosimo u cijelosti:

“U ime Saveza navijača Malih država Evrope izražavamo potpuno neslaganje sa posljednjom reformom kvalifikacionog Sistema za Evropsko prvenstvo i Svjetsko prvenstvo predloženom od strane UEFA. Reforme koje je donio Izvršni komitet UEFA u Istanbulu 20. maja uvode strukturalnu podijeljenost na velike i male nacije. Od 2028. najjači timovi će igrati u svom posebnom ligaškom sistemu, što znači da manje zemlje više neće imati priliku da se sastaju sa najboljim evropskim selekcijma u okviru regularnih kvalifikacija.

Fundamentalno se protivimo ovome iz više razloga.

Prvo, ovo uništava princip jednakosti nacionalnih timova. Liga nacija već je ranije oformljena kako bi se napravio balans takmičenja i dala prilika timovima da igraju protiv drugih selekcija istog nivoa. Zbog toga je nije moguće shvatiti zašto sada UEFA ponavlja takvu ideju u sistemu kvalifikacija.

U stvarnosti, ovva odluka sklanja male nacije, pogotovo mikrodržave bez realnih šansi za promociju, iz top nivoa takmičenja i oduzima im pravo da se takmiče protiv najboljih timova u Evropi.

Za igrače iz manjih država ovi mečevi su sve. To je najviši nivo koji oni mogu da dosegnu. To je razlog zbog kojih oni sebe tjeraju da rade više, da sanjaju i najvažnije to je razlog zbog kojih se oni potpuno posvete fudbalu. Oduzimanje ovih mečeva znači ubijanje motivacije igrača, amcije i uništavanje prilike da oblikuju svoje karijere. Dugoročno, ovo će najdirektnije oslabiti naše reprezentacije. Ovo će onemogućiti talentovanim igračima koji su naši državljani da se igrajući za reprezentaciju okušaju protiv onih najboljih.

Drugo, ova reforma kreiraće sistem od dva nivoa u evropskom fudbalu. Iako promocija postoji u teroriji u stvarnosti ona će biti praktično nemoguća za većinu mikrodržava. To znači da mnoge manje nacije biti spriječene da igraju poput reprezentacija kao što su Njemačka, Španija ili Francuska. Ovo je u direktnoj suprotnosti UEFA vrijednostima jednakosti, inkluzije i šire promocije fudbala.

Treće, ukidanje sistema igranja po principu kod kuće i na strani slabi navijačku kulturu. Za nas fanove malih nacija ove utakmice nisu samo utakmice već životno iskustvo. Tu se stvaraju prijateljstva, susreću različite culture i gradi poštovanje koje prevazilazi granice. Naše zajednice uvijek se zalažu za respekt, fer-plej i mirnu podršku timovima, zbog toga smo uvijek voljeli da se ponovo sretnemo sa našim prijateljima na revanš mečevima. Ove vrijednosti kulturne razmjene i prijateljstva su upravo one vrijednosti koje UEFA konstantno želi da promoviše, te imamo osjećaj da je ova reforma odustajanje od vrijednosti na kojima počiva fudbal.

Oduzimanje ovakvih mečeva znači i prekid ovih veza. Takođe, ova reforma onemugaćava jedan od najsnažnijih elemenata fudbala – mogućnost šokantnih rezultata. Utakmice između malih i velikih su uvijek donosile trenutke koji definišu istoriju fudbala. Pogodak, remi ili samo jedna pobjeda protiv nekog diva mogu da znače sve za neku malu zemlju.

UEFA kvalifikacije su praktično jedine utakmice u kojima najbolji od najboljih mogu da se sastanu sa amaterima. A to su trenuci u kojima fudbal ponekad stvara magiju; bilo da je to gol San Marina protiv Engleske poslije osam sekundi 1993. Godine, bilo da je to remi 2:2 Lihtenštajna protiv Portugala 2004. godine ili pobjeda Farskih ostrva protiv Turske 2022. Ovi trenuci pokazuju da to nije nemoguće i kada se tako nešto desi to znači sve za naše male zemlje.

Uklanjanjem ovakvih utakmica UEFA ne smijenja samo format – ona uzima dio identiteta fudbalu.

Na kraju, ova reforma rekflektuje širi trend u modernom fudbalu gdje su biznis i kontrolisana takmičenja sve više ispred vrijednosti ove igre. Ovo nas još više udaljava od onoga što bi trebalo da postoji, a to je sport za sve.

Zbog svih navedenih razloga snažno se protivimo ovoj reformi. Kao navijači pozivamo UEFA da našu zabriunutost shvati ozbiljno i još jednom preispita dugoročne posljedice svoje odluke. Isto tako, pozivamo naše nacionalne saveze da predstavljaju i zauzmu naš stav i da se zauzmu u naše ime.

Fudbal mora ostati igra koju ima pravo da igra svaka nacija, ma koliko mala bila, mora imati pravo da sanja i da bude dio igre”, stoji u saopštenju koje je redakciji MONDA dostavio Savez navijača Malih zemalja Evrope, koji obuhvata sljedeće navijačke grupe: Brigata Mai 1 Gioia (San Marino), Team 54 (Gibraltar), South End Core (Malta), Landleblock & Mormile Raeticae (Lihtenštajn) i Skansin (Farska ostrva).