Šta se ovo dešava na Rolan Garosu? Nosioci odustaju jedan za drugim

Francuski teniser Artur Fils se zvanično povukao sa drugog grend slema u sezoni.

Izvor: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković počinje pohod na Rolan Garosu u nedjelju, a prvi rival mu je Francuz Đovani Mpeši Perikar. Svakako je najveći favorit za titulu na pariskoj šljaci Italijan Janik Siner, ali još jedan igrač koji je mogao da pomrsi račune teniserima koji pretenduju na tron je odustao. U pitanju je Artur Fils koji je postavljen za 17. nosioca, ali zbog povrede neće moći da se takmiči na drugom grend slemu u sezoni.

Perspektivni teniser je doživio povredu kuka na Mastersu u Rimu, pokušao je svim naporima da se oporavi, ali je morao da razočara francuske navijače. On je samo jedan u nizu tenisera koji su se povukli zbog povreda.

Naravno, najveći udarac za "bijeli sport" je neigranje Karlosa Alkaraza u Parizu, dok su morali da odustanu i Lorenco Museti, Džek Drejper i Holger Rune.

Artur je trebalo da se u prvom kolu suoči sa Stenom Vavrinkom, a sada je Jesper de Jong zauzeo svoje mjesto u žrijebu kao srećni gubitnik.

Đokovićev žrijeb

Ako prođe Đovanija Mpešija Perikara na startu, u drugom kolu čeka ga Valentin Rojer (Francuska) ili kvalifikant. A u trećem potencijalni revanš sa Dinom Prižmićem (Hrvatska) ili sa supertalentovanim Žoaom Fonsekom (Brazil).

U osmini finala Novak bi mogao da ide i na Međedovića, ali su tu od nosilaca Kasper Rud (Norveška) i Tomi Pol (Amerika), a mogući rivali u četvrtfinalu je i Kecmanović. Od nosilaca tu su Andrej Rubljov (Rusija), Aleks de Minor (Australija) i Jakub Menšik (Češka). U polufinalu bi Novak mogao na Zvereva, dok je mogući rival tek u finalu Siner.