logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nathovo "zbogom" Partizanu: Izraelac postigao gol i stavio tačku na karijeru

Nathovo "zbogom" Partizanu: Izraelac postigao gol i stavio tačku na karijeru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Izraelac Bibars Natho na najljepši mogući način krunisao je oproštajni meč u Humskoj.

Natho dao gol na oproštaju od Partizana Izvor: MN PRESS

Bibars Natho se u velikom stilu oprašta od Partizana i igračke karijere. Izraelac je postigao gol u Humskoj za vođstvo crno-belih protiv Radnika 1:0, u 23. minutu utakmice.

Prije početka utakmice posljednjeg kola Superlige upriličena je ceremonija u čast Izraelca koji je prije sedam godina došao u Humsku i ostao tu sedam godina. Nije bilo lako, odlazi Natho u penziju bez ijednog trofeja sa crno-bijelima, ali sa pregršt lijepih uspomena, golova i asistencija.

Navijači su u nekoliko navrata skandirali njegove ime, a on je tačku stavio na najljepši mogući način - golom!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bibars Natho fudbal FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC