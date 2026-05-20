logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Hoću da svakoga od vas pogledam u oči": Bibars Natho posljednji put oblači dres Partizana

"Hoću da svakoga od vas pogledam u oči": Bibars Natho posljednji put oblači dres Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Tokom sedam godina u Partizanu Bibars Natho postao legenda kluba, a sada je vrijeme za oproštaj.

Bibars Natho igra posljednji meč za Partizan Izvor: Twitter/FKPartizanBG

Fudbaleri Partizana će utakmicom protiv Radnika iz Surdulice u 37. kolu Superlige staviti tačku na još jednu sezonu koja je prošla ispod očekivanja navijača. Nije bilo velikog evropskog rezultata niti trofeja u srpskom fudbalu, izgubljeno je na kraju i drugo mjesto u Superligi - ali se očekuje veliki broj na tribinama stadiona u Humskoj dok se bude spuštala zavjesa na sezonu. To je zaslužio Bibars Natho!

Najuticajniji stranac u istoriji fudbalskog kluba Partizan oprašta se od crno-bijelog dresa i aktivne igračke karijere. Doneo je Natho odluku da ode u penziju nakon čak sedam godina u klubu. Zbog toga poziva navijače na stadion, da ih pogleda u oči i da se od njih oprosti na pravi način.

"Ponekad u životu sve ispadne baš onako kako si želio. Ponekad se sve raspadne. Oduvijek je bilo i uvijek će biti crno-bijelo. Poslije 20 godina, više od 500 utakmica, stotina golova i asistencija, moje putovanje je došlo do kraja. Svi smo se nadali boljem završetku, ali mogu da kažem da sam se i u ovim teškim momentima uvijek časno borio za Partizan! Ovaj stadion postao je moj dom, a Partizan dio moje porodice", rekao je Bibars Natho u promotivnom spotu koji najavljuje njegov oproštaj od navijača u Humskoj.

"Nisam mogao da zamislim da igram bilo gdje poslije Partizana. Zato na svojoj posljednjoj utakmici, kao fudbaler, želim svakoga od vas da pogledam u oči. Želim da vam se zahvalim za ljubav i podršku koju ste mi pružali svih ovih godina", istakao je Natho i dodao: "Posljednji put ću istrčati na ovaj teren, čuti vašu pjesmu i obući ovaj sveti dres. Pridruži se u mom posljednjem plesu."

Tokom sedam godina u Humskoj izraelski fudbaler odigrao je 288 zvaničnih mečeva u dresu Partizana, uz učinak od 82 gola i 74 asistencije. Nije bilo trofeja u srpskom fudbalu za Bibarsa Natha, ali je sa Partizanom imao čast da igra grupnu fazu Lige Evrope i Konferencijske lige.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bibars Natho FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC