"Hoću da svakoga od vas pogledam u oči": Bibars Natho posljednji put oblači dres Partizana

Tokom sedam godina u Partizanu Bibars Natho postao legenda kluba, a sada je vrijeme za oproštaj.

Fudbaleri Partizana će utakmicom protiv Radnika iz Surdulice u 37. kolu Superlige staviti tačku na još jednu sezonu koja je prošla ispod očekivanja navijača. Nije bilo velikog evropskog rezultata niti trofeja u srpskom fudbalu, izgubljeno je na kraju i drugo mjesto u Superligi - ali se očekuje veliki broj na tribinama stadiona u Humskoj dok se bude spuštala zavjesa na sezonu. To je zaslužio Bibars Natho!

Najuticajniji stranac u istoriji fudbalskog kluba Partizan oprašta se od crno-bijelog dresa i aktivne igračke karijere. Doneo je Natho odluku da ode u penziju nakon čak sedam godina u klubu. Zbog toga poziva navijače na stadion, da ih pogleda u oči i da se od njih oprosti na pravi način.

"Ponekad u životu sve ispadne baš onako kako si želio. Ponekad se sve raspadne. Oduvijek je bilo i uvijek će biti crno-bijelo. Poslije 20 godina, više od 500 utakmica, stotina golova i asistencija, moje putovanje je došlo do kraja. Svi smo se nadali boljem završetku, ali mogu da kažem da sam se i u ovim teškim momentima uvijek časno borio za Partizan! Ovaj stadion postao je moj dom, a Partizan dio moje porodice", rekao je Bibars Natho u promotivnom spotu koji najavljuje njegov oproštaj od navijača u Humskoj.

— FK Partizan (@FKPartizanBG)May 20, 2026

"Nisam mogao da zamislim da igram bilo gdje poslije Partizana. Zato na svojoj posljednjoj utakmici, kao fudbaler, želim svakoga od vas da pogledam u oči. Želim da vam se zahvalim za ljubav i podršku koju ste mi pružali svih ovih godina", istakao je Natho i dodao: "Posljednji put ću istrčati na ovaj teren, čuti vašu pjesmu i obući ovaj sveti dres. Pridruži se u mom posljednjem plesu."

Tokom sedam godina u Humskoj izraelski fudbaler odigrao je 288 zvaničnih mečeva u dresu Partizana, uz učinak od 82 gola i 74 asistencije. Nije bilo trofeja u srpskom fudbalu za Bibarsa Natha, ali je sa Partizanom imao čast da igra grupnu fazu Lige Evrope i Konferencijske lige.