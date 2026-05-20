logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija zakazala spektakl sa Francuskom: Da li ćemo gledati Jokića i Vembanjamu u Beogradu?

Srbija zakazala spektakl sa Francuskom: Da li ćemo gledati Jokića i Vembanjamu u Beogradu?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srbija je zakazala dva prijateljska meča sa Francuskom, postoji šansa da u Beogradu gledamo okršaj Nikole Jokića i Viktora Vembanjame

Košarkaši Srbije igraju prijateljske utakmice sa Francuskom Izvor: MN Press/Glenn Gervot/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Gledaćemo spektakl u Beogradu. Košarkaši Srbije zakazali su dva prijateljska meča sa reprezentacijom Francuske. KSS je potvrdio na zvaničnom sajtu da će se prvi meč igrati 20. avgusta u srpskoj prestonici, pa tri dana kasnije će "orlovi" gostovati u Orleanu.

To znači da bismo mogli, najvjerovatnije u Areni, da gledamo okršaj Nikole Jokića i Viktora Vembanjame. Naravno, prvi i glavni uslov je da njih dvojica budu u dresovima reprezentacija. Nije još uvijek poznato da li će dva NBA asa da se pridruže nacionalnim timovima. Ali, ako se to dogodi, biće pravi spektakl.

Prije tog meča, ekipa Dušana Alimpijevića će u junsko-julskom kvalifikacionom FIBA "prozoru" da gostuje Švajcarskoj (2. jula) i da dočeka Bosnu i Hercegovinu (6. jula) u Beogradu.

Po tri najbolje ekipe prolaze u narednu fazu i tamo se formira nova grupa od po šest timova. Srbija se nalazi u grupi C koja se ukršta sa grupom D u kojoj su Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija. Po tri najbolje grupe iz te novoformirane idu na Mundobasket. Druga faza kreće 27. avgusta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Srbija Francuska prijateljske utakmice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC