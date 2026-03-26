Do kada će Srbija da čeka Andreja Stojakovića? Konačna odluka blizu, KSS juri još jednog talenta

Košarkaš srpskog porijekla Andrej Stojaković još uvijek nije donio odluku za koju reprezentaciju će nastupati u budućnosti.

Košarkaška reprezentacija Srbije je krenula novu eru pod vođstvom Dušana Alimpijevića čiji će glavni zadatak u narednom periodu biti da okupi srpsku djecu koja grade karijere "preko bare". Najviše se govori o sinu legendarnog Peđe Stojakovića Andreju koji bi uskoro trebalo da donese odluku da li će obući nacionalni dres Srbije ili Grčke. Osim njega, još nekoliko mladih talenata je privuklo pažnju javnosti bilježeći sjajne partije u NCAA.

Pomoćnik Dušana Alimpijevića u reprezentaciji Srbije Nemanja Jovanović, koji radi u stručnom štabu UCLA, u intervjuu za "Mozzartsport" otkrio je kakva je situacija sa mladim igračima koje KSS pokušava da "zaključa" u narednom periodu. Stojaković i Momčilović igraju na završnom turniru NCAA i njihov učinak se prati.

"Obojica su odigrali prve dvije utakmice prilično dobro. Momčilović je u svom prosjeku od 18 poena, Stojaković je možda bio malo slabiji u prvoj utakmici, ali način na koji igra i koliko je potentna ekipa Ilinoisa ostavlja mogućnost da svako dođe do izražaja. Bitno je da su njihove ekipe pobijedile i prošle dalje”, rekao je Jovanović za Mozzart Sport iz Los Anđelesa.

Posebno je govorio o karakteristikama njihove igre. "Andrej je jako visok za igrača na poziciji ‘dva’ i ono čega se mi sjećamo je njegov otac Peđa kao odličan šuter. Andrej jeste dobar šuter, ali pravi veliki pritisak na obruč svojim prodorima. Jako je opasan u tranziciji, ozbiljan talenat da izmisli poene u tranziciji kada je to najpotrebnije za ekipu, većinom napadajući obruč ili poludistancom. To ne znači da ne može da ubaci za tri, ali su mu ova dva detalja velika prednost u igri. Momčilović je igrač sa velikim IQ, jako dobrim šuterskim kvalitetima sa svih pozicija i situacija. Ne smije da se zaboravi u odbrani i njegovo prisustvo mnogo pomaže da se rašire protivničke odbrane.”

Iako se više govori o Stojakoviću zbog njegovog slavnog oca, srpski Savez je zainteresovan i za Momčilovića koji igra za Ajova Stejt.

"Pratimo obojicu i voljeli bismo da u budućnosti igraju za reprezentaciju Srbije. Pored njih, pratimo i ostale igrače iz Srbije ili one koji potencijalno mogu da zaigraju za našu reprezentaciju zbog jednog roditelja sa srpskim pasošem. Trener sam koji je zvanično u sastavu A reprezentacije i koji prati razvoj igrača u SAD. U tome mi nezvanično pomažu Ognjen Stranjina (direktor rekrutinga Vičita Stejta prim. aut.) i Ogi Vasiljević (asistent trenera i direktor košarkaških operacija Saut Alabame prim. aut.). Pokušavamo da pratimo igrače zbog našeg posla, ali i reprezentacije Srbije. Ideja je da se prate momci koji su od 14-15 godina pa nadalje, gledamo ko je sve tu i ko bi potencijalno mogao da pomogne."

Poznato je da se Srbija i Grčka utrkuju oko Andreja Stojakovića koji ima državljanstvo obje države. Trebalo bi da 21-godišnji član Ilinoisa donese odluku na kraju ove sezone i obavijesti sve u Savezu.

"Što se tiče razmišljanja, to morate da pitate njih. Znam da mi sa naše strane radimo sve što je u našoj moći kako bismo privoljeli sve da izaberu Srbiju u nekom trenutku. Tu mislim prije svega na Nenada Krstića, Dušana Alimpijevića i mene koji sam ovdje. Andreja sam vidio pošto smo igrali utakmicu, popričali smo malo prije iste vezano za sve to i neka ideja je da se kontakt nastavi nakon sezone, da popričamo još malo više o svemu tome. Planirana je i posjeta poslije sezone, da se možda lično Andrej vidi sa ljudima iz Saveza. Nadam se da ćemo nakon sezone znati kakva je njihova odluka i da će biti pozitivna što se tiče nas i reprezentacije Srbije."