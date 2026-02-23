logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sin Peđe Stojakovića objavio fotku sa srpskom zastavom: Da li je Andrej poslao signal Srbiji?

Sin Peđe Stojakovića objavio fotku sa srpskom zastavom: Da li je Andrej poslao signal Srbiji?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Andrej Stojaković objavio je na društvenim mrežama fotografiju sa srpskom zastavom što je dodatno obradovalo srpske navijače

Andrej Stojaković sa srpskom zastavom Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Da li će Andrej Stojaković (21) igrati za Srbiju? Svi čekaju da čuju konačnu odluku sina legendarnog Peđe Stojakovića. Talentovani košarkaš ima srpsko, grčko i američko državljanstvo i još uvijek nije prelomio. Najveća borba je naravno između dvije evropske selekcije. Jedna slika probudila je nadu srpskih navijača.

Naime, Andrej je na svom Instagram nalogu objavio fotografiju sa srpskom zastavom. U pitanju je zajednička slika sa sunarodnikom i saigračem iz Ilinoisa Mihailom Petrovićem i na taj način mu je čestitao rođendan. Dovoljno da se ponovo jave priče o izboru reprezentacije.

Naravno, ova slika ništa ne mora da znači, ali je svakako lijep detalj sa srpskom zastavom. Da li je možda ovo neka vrsta poruke za Srbiju ili samo obična čestitka, ostaće misterija. Ono što se svi u Srbiji nadaju jeste da će da odabere "orlove".

Kakvu sezonu ima Stojaković?

Izvor: Printscreen/Instagram/andrejstojakovic

Andrej Stojaković igra za univerzitet Ilinois i tamo bilježi veoma dobre brojke. Igra na poziciji beka i ima prosjek od 13,8 poena, 4,5 skokova i 1,1 asistenciju na 25 mečeva. Ono što mu je najveća boljka u tekućoj sezoni je loš procenat u šutu za tri poena (24,6 odsto) i to je nešto na čemu će morati da radi.

Već se priča i o njegovom potencijalnom izlasku na draft već ove godine, mada odluka još uvijek nije donijeta. Može da pokriva poziciju i beka i krila. Ostaje da se vidi za šta će se odlučiti i da li će izaći na draft ove li će čekati narednu godinu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Andrej Stojaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC