Sin Peđe Stojakovića objavio fotku sa srpskom zastavom: Da li je Andrej poslao signal Srbiji?

Andrej Stojaković objavio je na društvenim mrežama fotografiju sa srpskom zastavom što je dodatno obradovalo srpske navijače

Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Da li će Andrej Stojaković (21) igrati za Srbiju? Svi čekaju da čuju konačnu odluku sina legendarnog Peđe Stojakovića. Talentovani košarkaš ima srpsko, grčko i američko državljanstvo i još uvijek nije prelomio. Najveća borba je naravno između dvije evropske selekcije. Jedna slika probudila je nadu srpskih navijača.

Naime, Andrej je na svom Instagram nalogu objavio fotografiju sa srpskom zastavom. U pitanju je zajednička slika sa sunarodnikom i saigračem iz Ilinoisa Mihailom Petrovićem i na taj način mu je čestitao rođendan. Dovoljno da se ponovo jave priče o izboru reprezentacije.

Naravno, ova slika ništa ne mora da znači, ali je svakako lijep detalj sa srpskom zastavom. Da li je možda ovo neka vrsta poruke za Srbiju ili samo obična čestitka, ostaće misterija. Ono što se svi u Srbiji nadaju jeste da će da odabere "orlove".

Kakvu sezonu ima Stojaković?

Izvor: Printscreen/Instagram/andrejstojakovic

Andrej Stojaković igra za univerzitet Ilinois i tamo bilježi veoma dobre brojke. Igra na poziciji beka i ima prosjek od 13,8 poena, 4,5 skokova i 1,1 asistenciju na 25 mečeva. Ono što mu je najveća boljka u tekućoj sezoni je loš procenat u šutu za tri poena (24,6 odsto) i to je nešto na čemu će morati da radi.

Već se priča i o njegovom potencijalnom izlasku na draft već ove godine, mada odluka još uvijek nije donijeta. Može da pokriva poziciju i beka i krila. Ostaje da se vidi za šta će se odlučiti i da li će izaći na draft ove li će čekati narednu godinu.