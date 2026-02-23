Pripreme za duel sa Tajsonom Fjurijem: Rus objavio snimak borbe sa džinovskim medvjedom

Arslanbek Mahmudov, koji će snage odmjeriti sa Tajsonom Fjurijem, za meč se priprema tako što "sparinguje" sa medvjedom

Izvor: X/@DAZNBoxing/printscreen

Ruski bokser Arslanbek Mahmudov (36) snimljen je kako se priprema za meč Tajsonom Fjurijem, a oči javnosti posebno je privukao način na koji vježba - rival mu je bio medvjed. Fjuri, koji će se vratiti iz penzije, sastaće se sa ruskim bokserom 11. aprila na stadionu Totenhema, a čini se da pred njim ni malo neće biti lak zadatak.

Mahmudov, koji je u borilačkom svijetu poznat kao rival koji ima odnos 21-2 kad su u putanju nokauti, što je preko 90 odsto uspjeha, riješio je da se za naredni meč pripremi na ekstreman način. Tako je za rivala imao tri metra visokog i 400 kilograma teškog medvjeda. Na snimku koji obilazi društvene mreže jasno se može vidjeti da životinja nije prijateljski raspoložena, ali Rusa to nije spriječilo da "sparinguje".

Pogledajte kako je izgledao duel sa medvjedom:

Just Arslanbek Makhmudov wrestling a bear as he prepares to face Tyson Furypic.twitter.com/efzmEsJMvf — DAZN Boxing (@DAZNBoxing)February 21, 2026

Muhmudov je pokušao da parira medvjedu, a na kraju borbe uspio je da ga obuhvati rukama. Doduše, prije toga medvjed je ugrizom pokušao da pobijedi boksera, mada mu brzina nije bila jača strana, što je Muhmudov iskoristio. Takođe, ovo nije prvi put da Rus koji živi u Kanadi ima pripremu pred meč sa medvjedom.

U avgustu, prije nego što je pobijedio Dejvida Alena, otkrio je da se za titulu spremao tako što se borio protiv krznate životinje. "Sve je krenulo tako što me je prijatelj pitao da li hoću da se rvem sa medvjedom, rekao sam 'naravno'", otkrio je prije nekoliko mjeseci.

"Bilo je veoma strašno, to je životinja i divlja je, ali sam shvatio to kao test. Uvijek volim izazove. Mislim da je većina reakcija bila pozitivna. Naravno, neki ljudi nisu razumjeli zašto sam to uradio. Ali, kao što sam rekao, za mene je to bio kao test. Ne samo fizički, već i mentalno", rekao je tada.