logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pripreme za duel sa Tajsonom Fjurijem: Rus objavio snimak borbe sa džinovskim medvjedom

Pripreme za duel sa Tajsonom Fjurijem: Rus objavio snimak borbe sa džinovskim medvjedom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Arslanbek Mahmudov, koji će snage odmjeriti sa Tajsonom Fjurijem, za meč se priprema tako što "sparinguje" sa medvjedom

Bokser sparinguje sa medvjedom Izvor: X/@DAZNBoxing/printscreen

Ruski bokser Arslanbek Mahmudov (36) snimljen je kako se priprema za meč Tajsonom Fjurijem, a oči javnosti posebno je privukao način na koji vježba - rival mu je bio medvjed. Fjuri, koji će se vratiti iz penzije, sastaće se sa ruskim bokserom 11. aprila na stadionu Totenhema, a čini se da pred njim ni malo neće biti lak zadatak.

Mahmudov, koji je u borilačkom svijetu poznat kao rival koji ima odnos 21-2 kad su u putanju nokauti, što je preko 90 odsto uspjeha, riješio je da se za naredni meč pripremi na ekstreman način. Tako je za rivala imao tri metra visokog i 400 kilograma teškog medvjeda. Na snimku koji obilazi društvene mreže jasno se može vidjeti da životinja nije prijateljski raspoložena, ali Rusa to nije spriječilo da "sparinguje".

Pogledajte kako je izgledao duel sa medvjedom: 

Muhmudov je pokušao da parira medvjedu, a na kraju borbe uspio je da ga obuhvati rukama. Doduše, prije toga medvjed je ugrizom pokušao da pobijedi boksera, mada mu brzina nije bila jača strana, što je Muhmudov iskoristio. Takođe, ovo nije prvi put da Rus koji živi u Kanadi ima pripremu pred meč sa medvjedom.

U avgustu, prije nego što je pobijedio Dejvida Alena, otkrio je da se za titulu spremao tako što se borio protiv krznate životinje. "Sve je krenulo tako što me je prijatelj pitao da li hoću da se rvem sa medvjedom, rekao sam 'naravno'", otkrio je prije nekoliko mjeseci.

"Bilo je veoma strašno, to je životinja i divlja je, ali sam shvatio to kao test. Uvijek volim izazove. Mislim da je većina reakcija bila pozitivna. Naravno, neki ljudi nisu razumjeli zašto sam to uradio. Ali, kao što sam rekao, za mene je to bio kao test. Ne samo fizički, već i mentalno", rekao je tada.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boks Tajson Fjuri Arslanbek Mahmudov medvjed

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC