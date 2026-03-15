Najtalentovaniji Srbin donio trofej Barseloni!

Autor Dragan Šutvić
Nikola Kusturica najbolji igrač finala kvalifikacionog turnira Evrolige u Bolonji.

Nikola Kusturica donio trofej Barseloni Izvor: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Juniori Barselone osvojili su kvalifikacioni turnir Evrolige u svom uzrastu, jer su u Bolonji pobijedili Baskoniju u finalu, 88:53. Najveći srpski talenat Nikola Kusturica (16), uveliko senior Barse, bio je najefikasniji igrač Katalonaca u finalu sa 22 poena, uz devet skokova i šest asistencija, za indeks korisnosti 26.

Ipak, on nije proglašen i za MVP-a turnira, jer je to priznanje pripalo njegovom saigraču, Amerikancu Žoakimu Bumče-Bumčeu, koji je u finalu postigao 18 poena, uz 11 skokova. Dvocifreni su bili i Slovenac Jakob Siftar 12 poena i centar iz Burkine Faso, Mohamed Dabone, sa 10 poena.

U poraženom timu najbolji je bio gruzijski talenat Mate Katijašvili sa 15 poena, a među dvocifrenima je bio i Slovenac Stefan Joksimović sa 10 poena, inače sin Nebojše Joksimovića i takođe prvotimac na evroligaškom nivou.

Barselona je osvojila turnir bez poraza, jer je u grupnoj fazi pobijedila u mečevima protiv Trenta, Bajerna i Pariza. Katalonska ekipa kvalifikovala se za završno takmičenje u Atini, koje će biti odigrano kada i seniorski Fajnal-for, od 22. do 24. maja.

Sljedeće nedjelje, od 20. do 22. marta biće održan i kvalifikacioni turnir Evrolige u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", koji godinama nosi ime Marka Ivkovića. Na turniru će učestvovati srpski timovi Crvena zvezda, domaćin turnira, Partizan i FMP. Od inostranih učesnika, igraće Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv, Makabi i INSEP iz Pariza, uz NextGen Beograd tim.

