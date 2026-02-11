"Srbija ima igrača za duge staze": Kusturica i Murinen će tek harati Evropom

FIBA objavila listu Top 20 najperspektivnijih igrača u Evropi.

Mladi srpski košarkaš i član Barselone Nikola Kusturica našao se na listi 20 najperspektivnijih mladih igrača koju je objavila FIBA. Porednje njega tu je i Mika Murinen, kao i Luiđi Suigo iz Mege. Savo Drezgić je ostao van "elitnog društva" i nalazi se odmah ispod crte, ali njegov talenat je već odavno prepoznat u Evropi.

Kusturica je ispisao istoriju u Barseloni kao najmlađi debitant, a na Evropskom prvenstvu u košarci za mlade je proglašen za najkorisnijeg igrača. Kako piše u tekstu FIBA ima sve predispozicije da bude izbor prve runde na NBA draftu.

Nikola Kusturica

"Sa samo 16 godina, Kusturica se već pozicionirao kao jedan od najboljih dugoročnih talenata u Evropi. Imao je zapažen nastup na prošlogodišnjem FIBA U16 Evropskom prvenstvu, gdje je proglašen za MVP-ja nakon što je predvodio Srbiju do prve titule još od 2007. godine, a ove sezone je bio pouzdan član juniorskog tima Barselone u Liga U takmičenju. Krilo visoko 2,02 m odlikuje izuzetna fluidnost i brzina sa loptom u rukama, što ga čini stalnim „mismatch“-om za protivničke defanzivce koji pokušavaju da ga zaustave.

Njegova sposobnost pogađanja teških šuteva sa distance, kao i defanzivna produktivnost, nisu samo impresivne već i izuzetno vrijedne za njegove ekipe. Još je rano, ali Kusturica ima sve predispozicije da u budućnosti bude izbor prve runde na NBA draftu i igrač koji pravi razliku na krilnoj poziciji za Srbiju, zahvaljujući elitnoj visini, ofanzivnom arsenalu i defanzivnom učinku", navedeno je u obrazloženju FIBA.

Šta kažu o Miki Murinenu?

Mika Murinen je zablistao na Evropskom prvenstvu i zaintrigirao najveće evropske klubove, a Partizan je prvi bio spreman za rizik i doveo ga u svoje redove. Iako nema ozbiljnu ulogu u Beogradu, nije izgubio status jednog od najtalentovanijih igrača

Jedan od najzvučnijih talenata u Evropi, Muurinen je od istaknutog igrača u mlađim kategorijama stigao do važne uloge u seniorskoj reprezentaciji, pomogavši Finskoj da ostvari istorijski plasman na četvrto mjesto na prošlogodišnjem FIBA EuroBasketu, gdje je proglašen i za zvijezdu u usponu. Muurinena je teško ne primijetiti na terenu, jer oduševljava kombinacijom eksplozivne atletike, fluidnog vođenja lopte i defanzivne produktivnosti kakvu rijetko posjeduju igrači njegovih godina i građe.

Finski krilni igrač napustio je američku srednjoškolsku košarku kako bi potpisao za Partizan pred sezonu 2025/26, i uprkos ograničenoj minutaži u Srbiji, u nastupima za Finsku pokazao je da je jedan od talenata sa najvišim potencijalom u Evropi.

