Mladi Srbin opet ispisao istoriju španske košarke

Mladi krilni košarkaš Nikola Kusturica ponovo ispisao istoriju noseći dres Barselone.

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica ispisao je istoriju španske košarke. On je u dresu Barselone postao najmlađi debitant ikada u ACB ligi sa samo 16 godina, 5 mjeseci i 12 dana, kada je ušao na teren u meču protiv Ljeide. Nedavno je postao i najmlađi debitant u istoriji katalonskog velikana, a sada je zabilježio novi podvig.

Krilni igrač je nadmašio Erika Vilu, koji je debitovao za Barsu sa 16 godina, 6 mjeseci i 29 dana tokom utakmice protiv Saragose sada već davne 2014. godine. Kusturica je debitovao 17. septembra protiv Andore kada je na parketu proveo 11 minuta i postigao dva poena nakon akcije koju je završio košem ispod obruča.

Nedavno je Kusturica predvodio mladu reprezentaciju Srbije do zlata na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina, osvojivši nagradu za najkorisnijeg igrača turnira gdje je prosječno bilježio 20 poena, 7,7 skokova i 3,4 asistencije.

Ko je Nikola Kusturica?

Već 2023. godine ga je Barselona primijetila i odvela iz Železnika sa samo 14 godina. Bio je lider Srbije na Eurobasketu i od njega srpska reprezentacija očekuje mnogo u budućnosti.

"Otišli smo tamo, ali niko nije očekivao da će se to desiti, na Olimpijskim igrama za mlade nismo bili ista ekipa. Borili smo se najviše od svih ekipa, borili smo se - Bog nas je pogledao, a tu je naravno i naš trud i radi", rekao je Kusturica za MONDO nakon osvajanja zlata.

