Žarko Paspalj u Areni nije mogao da sjedi: Pogledajte kako je novi direktor pratio Partizan

Novi sportski direktor Žarko Paspalj prvi put na utakmici u novoj funkciji

Legendarni Žarko Paspalj (59), novi sportski direktor Partizana, prvi put je bio u novoj funkciji na utakmici crno-bijelih. Njegovo mjesto na meču Partizana i Bajerna bilo je kraj klupe i igrača koji večeras ne igraju, Mitra Bošnjakovića i Mike Murinena. Ipak, on na svojoj stolici nije sjedio, već je pratio meč na nogama, vidno emotivno proživljavajući sve što se dešava.

Čuveni as crno-bijelih, srpske, jugoslovenske i evropske košarke preuzeo je važnu funkciju početkom nedjelje, poslije odlaska Zorana Savića prošlog petka.

Prilikom burnog odlaska Željka Obradovića iz kluba, i iz njegovih riječi i iz izjave predsjednika kluba Ostoje Mijailovića moglo se zaključiti da je postojalo dosta problema u radu sportskog sektora - a Paspalj je preuzeo na sebe njihovo rješavanje.

Pogledajte kako je Paspalj pratio meč: