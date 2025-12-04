logo
Žarko Paspalj u Areni nije mogao da sjedi: Pogledajte kako je novi direktor pratio Partizan

Žarko Paspalj u Areni nije mogao da sjedi: Pogledajte kako je novi direktor pratio Partizan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novi sportski direktor Žarko Paspalj prvi put na utakmici u novoj funkciji

Žarko Paspalj Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Legendarni Žarko Paspalj (59), novi sportski direktor Partizana, prvi put je bio u novoj funkciji na utakmici crno-bijelih. Njegovo mjesto na meču Partizana i Bajerna bilo je kraj klupe i igrača koji večeras ne igraju, Mitra Bošnjakovića i Mike Murinena. Ipak, on na svojoj stolici nije sjedio, već je pratio meč na nogama, vidno emotivno proživljavajući sve što se dešava.

Čuveni as crno-bijelih, srpske, jugoslovenske i evropske košarke preuzeo je važnu funkciju početkom nedjelje, poslije odlaska Zorana Savića prošlog petka.

Prilikom burnog odlaska Željka Obradovića iz kluba, i iz njegovih riječi i iz izjave predsjednika kluba Ostoje Mijailovića moglo se zaključiti da je postojalo dosta problema u radu sportskog sektora - a Paspalj je preuzeo na sebe njihovo rješavanje.

Pogledajte kako je Paspalj pratio meč:

Pogledajte

00:26
Paspalj gleda utakmicu Partizan Bajern
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

KK Partizan KK Bajern Evroliga Žarko Paspalj

