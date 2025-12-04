Zamijenio Željka Obradovića, Arena ga izviždala: Ovako su Grobari dočekali Mirka Ocokoljića na klupi Partizana

Mirko Ocokoljić preuzeo ekipu nakon odlaska Željka Obradovića, a navijačima Partizana se to ne sviđa.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana u 14. kolu Evrolige igraju protiv Bajerna iz Minhena, a ovaj meč veoma je emotivan za sve navijače crno-bijelih. To je prva utakmica Partizana nakon odlaska Željka Obradovića, čije se ime skandiralo u Beogradskoj areni prije i tokom utakmice protiv njemačkog kluba.

Obradovića je na klupi naslijedio Mirko Ocokoljić, koji je prelazno rješenje Partizana nakon odlaska najtrofejnijeg evropskog trenera. Kao i igrači crno-bijelih, Ocokoljić je u Beogradskoj areni dočekan zvižducima jer se navijači Partizana još ne mire za odlaskom Željka Obradovića iz kluba.

Mirko Ocokoljić je bio dio stručnog štaba Željka Obradovića, a nakon odlaska najtrofejnijeg evropskog trenera i dvojice njegovih pomoćnika preuzeo je vođenje tima. On je govorio za medije u najavi utakmice protiv Bajerna, a još nije poznato koliko dugo će se zadržati na klupi Partizana.

Crno-bijeli su bili zainteresovani za potpisivanje ugovora sa Andreom Trinkijerijem, navodno su kontaktirali i sa Đoanom Penarojom, ali potvrdog odgovora još nema. Dok se novi trener ne ozvaniči, Ocokoljić će imati veoma težak zadatak da konsoliduje tim Partizana nakon odlaska legendarnog Željka Obradovića.