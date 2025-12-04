logo
Ostoja Mijailović ne gleda Partizan u Evroligi: Predsjednik kluba propušta meč protiv Bajerna

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović ne gleda utakmicu protiv Bajerna u Evroligi.

Ostoja Mijailović nije došao na utakmicu Partizan Bajern Izvor: MN PRESS

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović neće gledati meč crno-bijelih protiv Bajerna u Beogradskoj areni, prvi koji slavni klub igra nakon odlaska Željka Obradovića sa mjesta trenera. Podsjećamo, Obradović je podnio ostavku tokom reprezentativne pauze, a to je pokrenulo turbulencije unutar kluba.

Kako prenosi "MozzartSport", Mijailović neće zauzeti svoje mjesto pored terena, sa kojeg tradicionalno gleda mečeve Partizana. Ovakva odluka ne čudi jer se Ostoja Mijailović nalazi pod velikim pritiskom prethodnih dana, a nije jedini na koga su kivni navijači crno-bijelih.

Navijači su u Beogradskoj areni zviždali igračima Partizana kada su oni izašli na zagrijavanje, a nisu imali dobar doček ni za Mirka Ocokoljića koji je vršilac dužnosti na mjestu trenera. Među košarkašima koj isu najviše bili na meti navijača su Džabari Parker i Tajrik Džouns, dok su aplauze dobili Vladimir Lučić i Ajzea Majk iz protivničkog tabora.

Zvižduci za igrače
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Tagovi

KK Partizan KK Bajern Evroliga Ostoja Mijailović

