Aplauz u Beogradskoj areni: Navijači Partizana ustali zbog bivšeg igrača crno-bijelih

Ajzeja Majk izašao na zagrijavanje u opremi Bajerna i naišao na srdačan doček navijača i svojih bivših saigrača u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Navijači Partizana aplauzima su dočekali Ajzeju Majka (28 godina, 23 centimetra), krilnog centra Bajerna. Uz navijače, srdačno ga je pozdravio i centar Partizana Tajrik Džouns, koji ga je sreo na zagrijavanju i proveli su nekoliko minuta u srdačnom razgovoru.

Prošle sezone nastupao je za crno-bijele, imao velikih problema sa povredom u prvom dijelu sezone i potom nije uspio da odigra na svom nivou. Od ljeta je u Bajernu, u kojem blista, a Željko Obradović je na rastanku sa crno-bijelima priznao da je htio da Majk ostane u timu.

"Nažalost, molio sam ih da ostavimo Ajzeu Majka. Nismo uspjeli u tome, razgovarali smo o 'petici', 'petice' nigdje nije bilo, visokog igrača. ali smo uspjeli poslije mnogo vremena", rekao je Obradović u obraćanju javnosti nakon odlaska iz kluba.

Ajzeja Majk je ove sezone dokazao veliki kvalitet, prosječno postiže 12 poena za Bajern u Evroligi, a čim je potpisao za Bavarce govorio je o svojim problemima u srpskom timu.

"Nikada nisam mogao da budem pravi ja: raznovrsni igrač koji može da šutira, sam donosi odluke, igra na pozicijama 'tri' i 'četiri', brani više pozicija - i, prije svega, unosi mnogo energije na teren", rekao je Ajzeja Majk i potom pokazao kako igra.

Majk nije jedini bivši igrač crno-bijelih u Minhenu, jer je dugogodišnji lider ekipe Vladimir Lučić bivši kaiten Partizana, koji će narednog ljeta obilježiti deceniju u klubu.

