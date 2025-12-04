logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aplauz u Beogradskoj areni: Navijači Partizana ustali zbog bivšeg igrača crno-bijelih

Aplauz u Beogradskoj areni: Navijači Partizana ustali zbog bivšeg igrača crno-bijelih

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ajzeja Majk izašao na zagrijavanje u opremi Bajerna i naišao na srdačan doček navijača i svojih bivših saigrača u Partizanu.

Navijači Partizana pozdravili Ajzeju Majka Izvor: MN PRESS

Navijači Partizana aplauzima su dočekali Ajzeju Majka (28 godina, 23 centimetra), krilnog centra Bajerna. Uz navijače, srdačno ga je pozdravio i centar Partizana Tajrik Džouns, koji ga je sreo na zagrijavanju i proveli su nekoliko minuta u srdačnom razgovoru.

Prošle sezone nastupao je za crno-bijele, imao velikih problema sa povredom u prvom dijelu sezone i potom nije uspio da odigra na svom nivou. Od ljeta je u Bajernu, u kojem blista, a Željko Obradović je na rastanku sa crno-bijelima priznao da je htio da Majk ostane u timu.

"Nažalost, molio sam ih da ostavimo Ajzeu Majka. Nismo uspjeli u tome, razgovarali smo o 'petici', 'petice' nigdje nije bilo, visokog igrača. ali smo uspjeli poslije mnogo vremena", rekao je Obradović u obraćanju javnosti nakon odlaska iz kluba.

Ajzeja Majk je ove sezone dokazao veliki kvalitet, prosječno postiže 12 poena za Bajern u Evroligi, a čim je potpisao za Bavarce govorio je o svojim problemima u srpskom timu.

"Nikada nisam mogao da budem pravi ja: raznovrsni igrač koji može da šutira, sam donosi odluke, igra na pozicijama 'tri' i 'četiri', brani više pozicija - i, prije svega, unosi mnogo energije na teren", rekao je Ajzeja Majk i potom pokazao kako igra.

Majk nije jedini bivši igrač crno-bijelih u Minhenu, jer je dugogodišnji lider ekipe Vladimir Lučić bivši kaiten Partizana, koji će narednog ljeta obilježiti deceniju u klubu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KK Bajern Evroliga Ajzeja Majk

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC