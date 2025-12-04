logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Španac na klupi Partizana umjesto Obradovića? Trinkijeri rekao "ne", pojavila se nova opcija

Španac na klupi Partizana umjesto Obradovića? Trinkijeri rekao "ne", pojavila se nova opcija

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Počela je licitacija imena za nasljednika Željka Obradovića u Humskoj.

Đoan Penjaroja kandidat za trenera Partizana Izvor: MN PRESS

Isprva se činilo da će Partizan lako rešiti problem prvog trenera nakon ostavke Željka Obradovića, pošto je Italijan Andrea Trinkijeri bio već viđen u Humskoj. Ipak, sve je daleko od realizacije, a sada je isplivalo novo ime u prvi plan.

Kako prenosi "Maxbet sport", crno-bijeli su kontaktirali doskorašnjeg trenera Barselone Đoana Penjaroju. Kako se navodi, čeka se odgovor španskog stručnjaka koji je u karijeri vodio još Andoru, Manresu, Burgos, Valnsiju i na kraju Barselonu koju je nedavno napustio.

Koja imena su još u igri?

Od trenera koji su slobodni, a imaju iskustvo na najvećoj košarkaškoj sceni su osim Penjaroje i Trinkijerija - Aleksandar Saša Đorđević, Janis Sferopulos, Etore Mesina, Aleksandar Džikić i Igor Kokoškov. Kao jedan od kandidata spominje se i Vladimir Jovanović i tu stajemo što se tiče domaćih stratega, dok su još uvijek dostupni Đanmarko Poceko, Luka Banki, Simone Pjaniđani...

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC