Španac na klupi Partizana umjesto Obradovića? Trinkijeri rekao "ne", pojavila se nova opcija

Počela je licitacija imena za nasljednika Željka Obradovića u Humskoj.

Izvor: MN PRESS

Isprva se činilo da će Partizan lako rešiti problem prvog trenera nakon ostavke Željka Obradovića, pošto je Italijan Andrea Trinkijeri bio već viđen u Humskoj. Ipak, sve je daleko od realizacije, a sada je isplivalo novo ime u prvi plan.

Kako prenosi "Maxbet sport", crno-bijeli su kontaktirali doskorašnjeg trenera Barselone Đoana Penjaroju. Kako se navodi, čeka se odgovor španskog stručnjaka koji je u karijeri vodio još Andoru, Manresu, Burgos, Valnsiju i na kraju Barselonu koju je nedavno napustio.

Koja imena su još u igri?

Od trenera koji su slobodni, a imaju iskustvo na najvećoj košarkaškoj sceni su osim Penjaroje i Trinkijerija - Aleksandar Saša Đorđević, Janis Sferopulos, Etore Mesina, Aleksandar Džikić i Igor Kokoškov. Kao jedan od kandidata spominje se i Vladimir Jovanović i tu stajemo što se tiče domaćih stratega, dok su još uvijek dostupni Đanmarko Poceko, Luka Banki, Simone Pjaniđani...