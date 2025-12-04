Njemu je Željko na večeri rekao sve: Bio član šampionske generacije, kada je čuo mislio je da je sve šala

Branko Sinđelić je bio među klincima koji su se priključilo prvom timu 1991. godine.

Doskorašnji trener Partizana i legenda crno-bijelih Željko Obradović okupio je šampionski tim iz 1992. godine među kojima je bio Branko Sinđelić. Pored velikih imena poput Aleksandra Đorđevića, Predraga Danilovića, Iva Nakića, Nikole Lončara, Željka Rebrače i ostalih, rijetko se spominjao Sinđelić koji je bio jedan od "klinaca" koji su bili priključeni ekipi pred najveći uspjeh u istoriji kluba.

Igrao je za juniorski tim crno-bijelih, njegov seniorski put je započeo u Beopetrolu, da bi potom karijeru gradio u Francuskoj gdje je nosio dresove Limoža i Burža u kojem bilježio najbolje partije u karijeri. Patike o klin je okačio 2010. godine u Beopetrolu gdje je i počela njegova košarkaška priča.

Kako je došao u Partizan?

U sezoni 1991/92 je priključen prvom timu Partizana, bio je impresioniran igračima koje je vidio oko sebe, ali u strašnoj konkurenciji ipak nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu.

"Kada su mi u ljeto 1991. rekli da ću biti priključen prvom timu Partizana, mislio sam da me sprdaju neki ortaci. Bio sam šokiran, jer sam u tom momentu praktično preskakao juniorski sastav i direktno otišao u prvi tim. Nisam mogao da vjerujem sa kojim igračima delim svlačionicu. Kad se setim Stragija… Njegova ruka k’o dvije moje noge. Oni su svi već bili odrasli ljudi, a ja klinac, još se nisam ni brijao", rekao je Sinđelić u intervjuu za Mozzart Sport.

"Nosio sam im lopte i patike. A, šta sam drugo mogao? Bio sam glavni šaljivdžija u svlačionici. Kad god me ugledaju kažu: Mali, 'ajde neki vic'. Ja sam tu lupetarao gluposti, svi smo padali od smijeha. Mi smo u igru ulazili samo ako se neko razboli i to ako ima temperaturu ‘49’. Sjećam se da sam ušao na jednom derbiju, mislim da je bio kup. Pored mene Neša Ilić, nisam znao šta me je snašlo".

Luda anegdota sa Ivom Nakićem

Tokom gostovanja u popularnom košarkaškom podkastu "Jao Mile" podsjetio je kako mu je Ivo Nakić "zagorčaio život" u Partizanu.

"Uđem u svlačionicu i moje ime tu odmah zapisano. Čim uđeš, odmah prvi do vrata - ja. Ušao prvi, znaš, da slučajno ne zakasnim. Jeo sam sendviče ispred, brate putujem četiri dana od Galenike, 84-ka, znaš ono...", počeo je sjajnu priču Sinđelić.

"I sjedim ja tamo, kad ulazi Ivo Nakić. Pazi, Ivo Nakić. Znaš, ne mogu da vjerujem da sam u istoj hali sa njim, a ne kao u istom timu. I gledam ja, ono Ivo Nakić. Znaš one njegove oči, plave, prodorne. Ovako te gleda, a seda pravo prekoputa mene. On i ja sami u svlačionici.

"I ja kao: 'Zdravo...', a on kao 'Šta je bilo?'".

"Ja kao: 'Zdravo..', znaš, ne smijem da ga pogledam brate"

"Šta je bilo? Šta si rek'o?!"

"'Pa ništa... Zdravo...' A, pazi, sami smo u svlačionici"

Jednom prilikom mu je bacio čarapu na glavu i nije mu dozvolio da je skine, ok ga čitava ekipa nije vidjela u tom izdanju, Danilović mu je u prolazu kratko poručio: "Kralju brate, jesi li ti kreten?".

"I rekao sam Ivi sada skoro: 'Brate, upropastio si mi karijeru, prvi dan, otišao sam na ronjenje odmah!' Pitao me je šta je bilo, a ja kao: 'Pa, ništa nije bilo'. Od tada sam ja pričao viceve u Partizanu. Kakav Partizan, nisam primirisao", rekao je Sinđelić.