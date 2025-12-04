logo
"Željkova želja je da ga on zamijeni u Partizanu": Bivši košarkaš crno-bijelih otkrio tajnu sa večere legendi

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Branko Sinđelić bio je u društvu šampionskog tima Partizana iz 1992. godine i otkrio šta je želja Željka Obradovića.

Željko Obradović želi d aga naslijedi Saša Đorđević u Partizanu Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Partizana Branko Sinđelić otkrio je o čemu se razgovaralo na "tajnoj večeri" sa Željkom Obradovićem. Osim njega tu su bile i ostale legende crno-bijelih Zoran Stevanović, Nikola Lončar, Slaviša Koprivica, Mlađan Šilobad, Ivo Nakić, Predrag Danilović, Aleksandar Saša Đorđević i Vlada Dragutinović.

Sve se dogodilo nakon neopozive ostavne najtrofejnijeg evropskog trenera koji je na tom sastanku sa šampionskim timom iz 1992. godine otkrio koga bi volio da vidi na mjestu svog nasljednika na klupi Partizana.

"Željkova želja, da otkrijem tajnu sa večere, nije tajna... Željkova želja je bila Sale. Sale je jedini koji ima tu energiju da podigne i održi publiku na tom nivou", rekao je Sinđelić tokom gostovanja u popularnom košarkaškom podkastu "Jao Mile".

Ko posle Željka Obradovića?

Za sada se kao jedini ozbiljan kandidat spominjao Andrea Trinkijeri, ali u sredu su italijanski mediji prenijeli vijest da je temperamentni stručnjak ipak odbio da se vrati u Humsku.

Iako se Saša Đorđević nametnuo kao logično rješenje, ali njegova poruka od prije neki dan je donekle ugasila nade navijačima. "Partizan je izgubio (od) Željka - ovo je najteži poraz u istoriji KK Partizan. Nije se smio dozvoliti ovakav ishod. A, ja i moji nekadašnji saigrači, kao i uvijek uz našeg najboljeg trenera, svim srcem i s večitom zahvalnošću - ekipa '92", napisao je Đorđević.

Osim pomenute dvojice, u igri su Aleksandar Džikić, Vlada Jovanović, Igor Kokoškov, ali za sada nema konkretnih informacija iz crno-bijelog tabora. U svakom slučaju nova era u Humskoj je počela, pošto je Žarko Paspalj i zvanično smijenio Zorana Savića na mjestu sportskog direktora. Dok uprava ne nađe dugoročno rješenje, na klupi Partizana sedeće Mirko Ocokoljić.

Željko Obradović Aleksandar Đorđević KK Partizan

