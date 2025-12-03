logo
"Znate li šta je bio Savićev posao u Partizanu?": Bivši košarkaš crno-bijelih želi da se ovo čuje

"Znate li šta je bio Savićev posao u Partizanu?": Bivši košarkaš crno-bijelih želi da se ovo čuje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Proslavljeni as Vladimir Micov smatra da je Zoran Savić imao veliku ulogu u Partizanu.

Vladimir Micov smatra da je Zoran Savić imao veliku ulogu u Partizanu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nekadašnji košarkaš Partizana Vladimir Micov stao je uz bivšeg sportskog direktora Partizana Zorana Savić koji je platio ceh loših rezultata. Njegov nasljednik je legendarni Žarko Paspalj, dok još uvijek nema naznaka ko će zameniti Željka Obradovića na mjestu prvog trenera.

Micov, koji je trenutno sportski direktor Metalca iz Valjeva, prokomentarisao je čitavu situaciju u Humskoj i pružio nedvosmislenu podršku Zoranu Saviću koji je tiho napustio Partizan. 

"Ljudi misle da generalni menadžer samo sastavlja tim, ali to je tek mali dio posla. Posljednjih dana gledao sam burne trenutke u Partizanu i vidio nekoliko ostavki. Među njima i Zorana Savića. Sumnjam da mnogi razumiju koliko je zapravo težak posao generalnog menadžera", rekao je Micov i nastavio:

Vladimir Micov
Izvor: YouTube/Alesto/Screenshot

"Generalni menadžer je i regruter. I psiholog. I pregovarač. I onaj koji upravlja kriznim situacijama. Ponekad čak i pripovjedač. U jednom trenutku već razgovaraš o ugovorima. Već u sljedećem smiruješ nezadovoljnog igrača. Poslije toga treneru objašnjavaš viziju. Uveče planiraš budućnost”, napisao je Vladimir Micov na društvenoj mreži LinkedIn.

"Donosiš odluke koje utiču na tuđe karijere. Istovremeno balansiraš budžet i emocije. Razmišljaš kratkoročno i dugoročno u istom trenutku. Kad sve ide kako treba, niko ne obraća pažnju. Kad nešto krene loše, svi upiru prst u tebe. Radiš pred očima javnosti. Međutim, najveći dio posla ostaje nevidljiv To je pet poslova odjednom. Svakog dana. To je dio koji zaista razumije tek mali broj ljudi”, zaključio je Vladimir Micov.

Paspalj zamijenio Savića

Čini se da su navijači Partizana lako podnijeli odlazak Savića koga je zvanično smeni Žarko Paspalj. "Na prijedlog predsjednika Ostoje Mijailovića, prisutni članovi UO su jednoglasno izabrali Žarka Paspalja za novog sportskog direktora KK Partizan. Legendarni košarkaški as i sportski funkcioner, na taj način se vratio u svoj Partizan, da u teškim trenucima bude na čelu sportskog sektora i svoje bogato znanje i iskustvo stavi u službu rješavanja svih otvorenih pitanja. Žarko Paspalj od strane Upravnog odbora uživa punu podršku u odabiru svojih saradnika, pronalaženju rješenja na poziciji trenera i stvaranju uslova da klub napravi rezultatski iskorak u odnosu na dosadašnji tok sezone", navedeno je u saopštenju crno-bijelih.

Tagovi

Vladimir Micov Zoran Savić KK Partizan

