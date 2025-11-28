Partizan otpustio Zorana Savića: Stiglo saopštenje i "zahvalnica" posle sastanka sa Željkom Obradovićem

Partizan je i zvanično otpustio Zorana Savića i poslao je saopštenje u kom mu se zahvaljuje na svemu što je uradio za klub.

Partizan je otpustio Zorana Savića. Poslije dugog sastanka koji je uprava kluba na čelu sa Ostojom Mijailovićem imala sa Željkom Obradovićem donesena je prva odluka. Odlučeno je da se uruči "zahvalnica" sportskom direktoru i da to bude prva odluka sa sastanka.

Poslali su crno-bijeli zvanično saopštenje koje prenosimo u cijelosti:

"Sportski direktor KK Partizana Zoran Savić i uprava crno-bijelih, postigli su dogovor po kojem nekadašnji reprezentativac naše zemlje više neće obavljati funkciju sportskog direktora kluba.

U redove crno-bijelih, Savić je stigao u proljeće 2021. godine, od kada je aktivno radio na formiranju timova i svim sportskim pitanjima KK Partizan.

U navedenom periodu, Partizan je obezbijedio učešće u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju, osvojio dvije titule prvaka ABA lige i titulu šampiona Srbije, uz jedno učešće u plej-of fazi Evrolige.

Zorane, hvala na svemu!", navodi se u saopštenju.

Kad će Željko da odluči?

Konačna odluka Željka Obradovića biće saopštena u subotu. Prema nezvaničnim informacijama MONDA hitna sjednica kluba zakazana je za 11 časova.

Poslije toga će se znati da li će Željko da povuče neopozivu ostavku i da se vrati na klupu ili ne. Trening Partizana zakazan je za popodne i ostaje da se vidi ko će da ga vodi...