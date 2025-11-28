Kako će izgledati sastanak Željka Obradovića i uprave Partizana? Na stolu "kart blanš"

Željko Obradović će na sastanku KK Partizan dobiti "blanko povjerenje" i biće mu ponuđeno da radi sa timom šta god želi - samo da ostane u klubu. Vidjećemo da li će to biti dovoljno da ga rukovodstvo ubijedi da promijeni odluku.

Željko Obradović održaće danas od 13 časova sastanak sa rukovodstvom KK Partizan poslije kog će donijeti konačnu odluku o svojoj ostavci. U srijedu je podnio neopozivu ostavku zbog sedmog poraza crno-bijelih u posljednjih osam kola Evrolige, potom je odlučio da ostane u Atini i ne vrati se sa ekipom, a potom je uprava kluba pokušala da uradi sve što je u njenoj moći da ga zadrži.

Na hitnoj sjednici Upravnog i Izvršnog odbora Partizana odlučeno je da se ostavka odbija, zbog čega se Obradović u četvrtak vratio u Beograd na novu seriju razgovora, ne sluteći da će prije nje imati "vatren" doček u Beogradu.

Kako će izgledati sastanak?

Upravni i Izvršni odbor KK Partizan jasno je stavio do znanja Željku Obradoviću želi da ga zadrži na klupi i da je centralna figura projekta. To nisu promijenili ni porazi, a ni poruka Obradovića da ne zna kako da preokrene situaciju i "probudi" uspavane igrače, tako da slijedi nova serija razgovora i ponuda kakva nije viđena bilo kada u evropskoj košarci. I u svjetskoj.

Željko Obradović će dobiti "kart blanš", odnosno potpuno odriješene ruke da odlučuje ko ide, a ko ostaje u Partizanu. Sve što mu se ne dopada, moći će da promijeni, pa čak i cijeli tim ako to želi.

Naravno, teško je očekivati baš da usred sezone ispravi sve ono što ne valja tako što će promijeniti čitavu ekipu (to je uradio već jednom na kraju sezone 2023/24), posebno jer situacija na tržištu nije takva da je to moguće uraditi. Ipak, ovo prije svega treba da ima uticaja na košarkaše Partizana da se i bez ikakvih promjena trgnu i zaigraju kako se od njih očekuje.

Da li će Obradović prihvatiti?

U ovom trenutku to zna samo Željko Obradović. Hiljade navijača Partizana pokušalo je da mu stavi do znanja na aerodromu "Nikola Tesla" da i dalje ima njihovo maksimalno povjerenje, što će sigurno biti faktor u ovoj odluci, dok je i rukovostvo htjelo da objasni da se "zaletio" i da nema potrebe da odustaje od ovog projekta.

Znamo da je Željko Obradović već jednom u karijeri imao sličan slučaj, kada je napuštao Panatinaikos, poslije čega su se okupili navijači i molili ga da odustane, međutim tada to nije pomoglo. Partizan, ipak, nije isto što i Panatinaikos.

"Lično me je dosta potresla ostavka Željka Obradovića, kao što je potresla i mnoge navijače Partizana. Činio sam sve da se vrati u Partizan i danas činim sve da ostane tu gde ga volimo i podržavam. Draža mi je jedna titula sa Željkom ABA lige nego šest titula Evrolige bez njega. Nada u meni tinjala je i juče, iako je sve izgledalo gotovo. Nadam se iskreno da će da prihvati našu odluku i da nastavi sa radom u klubu", poručio je Mijailović za "Sportal".

Ko će danas ubjeđivati Žoca?

Očekuje se da svi članovi Upravnog i Izvršnog odbora budu prisutni na sastanku od 13 časova. Razgovor bi mogao da potraje satima, a po statutu KK Partizan Upravni odmor postavlja i smjenjuje trenera prvog tima. Ko čini UO?

Ostoja Mijailović, predsjednik

Dejan Čakajac, potpredsjednik

Nenad Kovač, potpredsjednik

Kiril Tjurdenjev, član

Nebojša Iković, član

Vojislav Lazarević, član

Milija Babović, član

Nebojša Šaranović, član

Milan Iskrin, član

Đorđe Lukić, član

Ivan Trifunović, član

Aleksandar Mihailović, član

Marko Ribarić, član

Saša Pavlović, član

Prof. dr Slaviša Putić, član

Bogdan Diklić, član

Ivan Bajković, član

Slobo Spasojević, član

Ivana Jeremić, član

Vasileos Papadopulos, član

Srđan Milovanović, član

