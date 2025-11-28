logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako će izgledati sastanak Željka Obradovića i uprave Partizana? Na stolu "kart blanš"

Kako će izgledati sastanak Željka Obradovića i uprave Partizana? Na stolu "kart blanš"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović će na sastanku KK Partizan dobiti "blanko povjerenje" i biće mu ponuđeno da radi sa timom šta god želi - samo da ostane u klubu. Vidjećemo da li će to biti dovoljno da ga rukovodstvo ubijedi da promijeni odluku.

zeljko obradovic dobija kart blans od partizana detalji sastanka Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Željko Obradović održaće danas od 13 časova sastanak sa rukovodstvom KK Partizan poslije kog će donijeti konačnu odluku o svojoj ostavci. U srijedu je podnio neopozivu ostavku zbog sedmog poraza crno-bijelih u posljednjih osam kola Evrolige, potom je odlučio da ostane u Atini i ne vrati se sa ekipom, a potom je uprava kluba pokušala da uradi sve što je u njenoj moći da ga zadrži.

Na hitnoj sjednici Upravnog i Izvršnog odbora Partizana odlučeno je da se ostavka odbija, zbog čega se Obradović u četvrtak vratio u Beograd na novu seriju razgovora, ne sluteći da će prije nje imati "vatren" doček u Beogradu.

Kako će izgledati sastanak?

Upravni i Izvršni odbor KK Partizan jasno je stavio do znanja Željku Obradoviću želi da ga zadrži na klupi i da je centralna figura projekta. To nisu promijenili ni porazi, a ni poruka Obradovića da ne zna kako da preokrene situaciju i "probudi" uspavane igrače, tako da slijedi nova serija razgovora i ponuda kakva nije viđena bilo kada u evropskoj košarci. I u svjetskoj.

Željko Obradović će dobiti "kart blanš", odnosno potpuno odriješene ruke da odlučuje ko ide, a ko ostaje u Partizanu. Sve što mu se ne dopada, moći će da promijeni, pa čak i cijeli tim ako to želi.

Anketa

Šta očekujete od sastanka Obradovića i uprave?

  • Obradović će ostati zbog Grobara

    54.17% (13)

  • Ništa, Obradović će otići iz kluba

    25% (6)

  • Ne znam, mislim da će saga potrajati još

    8.33% (2)

  • Mislim da će uprava ubediti Žoca da se predomisli

    12.5% (3)

Šta očekujete od sastanka Obradovića i uprave?

Rezultati


Naravno, teško je očekivati baš da usred sezone ispravi sve ono što ne valja tako što će promijeniti čitavu ekipu (to je uradio već jednom na kraju sezone 2023/24), posebno jer situacija na tržištu nije takva da je to moguće uraditi. Ipak, ovo prije svega treba da ima uticaja na košarkaše Partizana da se i bez ikakvih promjena trgnu i zaigraju kako se od njih očekuje.

Da li će Obradović prihvatiti?

Izvor: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

U ovom trenutku to zna samo Željko Obradović. Hiljade navijača Partizana pokušalo je da mu stavi do znanja na aerodromu "Nikola Tesla" da i dalje ima njihovo maksimalno povjerenje, što će sigurno biti faktor u ovoj odluci, dok je i rukovostvo htjelo da objasni da se "zaletio" i da nema potrebe da odustaje od ovog projekta.

Znamo da je Željko Obradović već jednom u karijeri imao sličan slučaj, kada je napuštao Panatinaikos, poslije čega su se okupili navijači i molili ga da odustane, međutim tada to nije pomoglo. Partizan, ipak, nije isto što i Panatinaikos.

"Lično me je dosta potresla ostavka Željka Obradovića, kao što je potresla i mnoge navijače Partizana. Činio sam sve da se vrati u Partizan i danas činim sve da ostane tu gde ga volimo i podržavam. Draža mi je jedna titula sa Željkom ABA lige nego šest titula Evrolige bez njega. Nada u meni tinjala je i juče, iako je sve izgledalo gotovo. Nadam se iskreno da će da prihvati našu odluku i da nastavi sa radom u klubu", poručio je Mijailović za "Sportal".

Ko će danas ubjeđivati Žoca?

Očekuje se da svi članovi Upravnog i Izvršnog odbora budu prisutni na sastanku od 13 časova. Razgovor bi mogao da potraje satima, a po statutu KK Partizan Upravni odmor postavlja i smjenjuje trenera prvog tima. Ko čini UO?

  • Ostoja Mijailović, predsjednik
  • Dejan Čakajac, potpredsjednik
  • Nenad Kovač, potpredsjednik
  • Kiril Tjurdenjev, član
  • Nebojša Iković, član
  • Vojislav Lazarević, član
  • Milija Babović, član
  • Nebojša Šaranović, član
  • Milan Iskrin, član
  • Đorđe Lukić, član
  • Ivan Trifunović, član
  • Aleksandar Mihailović, član
  • Marko Ribarić, član
  • Saša Pavlović, član
  • Prof. dr Slaviša Putić, član
  • Bogdan Diklić, član
  • Ivan Bajković, član
  • Slobo Spasojević, član
  • Ivana Jeremić, član
  • Vasileos Papadopulos, član
  • Srđan Milovanović, član

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:21
Ugovor Željku
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC