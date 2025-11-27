logo
Evroliga se oglasila zbog dočeka Željka Obradovića: Potpuno ludilo, ugovor sa navijačima Partizana se ne raskida

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Doček Željka Obradovića ispraćen je svuda u Evropi, a sada se oglasila i Evroliga.

Evroliga se oglasila o Željku Obradoviću Izvor: Goran Srdanov/© MN press, all rights reserved

Doček Željka Obradovića na aerodromu "Nikola Tesla" odjeknuo je širom Evrope, a sada se oglasila i Evroliga. Na zvaničnim kanalima podijelila je Evroliga snimak dočeka uz komentar:

"Potpuno ludilo u Beogradu trenutno. Podnio je ostavku na papiru, ali navijači Partizana pokazuju da postoji jedan ugovor koji se ne raskida – lojalnost."

Pogledajte taj snimak: 

Željko Obradović je poslije poraza od Panatinaikosa podnio ostavku na mjesto trenera za koju je naveo da je neopoziva. Ipak, upravni odbor to nije prihvatio, a onda su navijači reagovali.

Pozvali su da se Obradović dočeka na aerodromu što je nekoliko hiljada navijača i uradilo. Da li su ga ubijedili da ostane? Vidjećemo...

Željko Obradović Evroliga KK Partizan navijači Grobari

