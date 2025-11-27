Željko Obradović bez riječi sjeo u auto: Grobari mu klicali ime, on otišao u tišini

Željko Obradović bez riječi napustio aerodrom i ogroman doček Grobara nakon leta iz Atine.

Izvor: R.Z./ATAImages/Kurir/Petar Aleksić

Željko Obradović sletio je u Beograd u četvrtak uveče, dan nakon što je podnio ostavku. Navijači Partizana nisu se mirili sa tom odlukom najtrofejnijeg trenera, već su ga dočekali na aerodromu u dosad nezapamćenom broju.

Hiljade navijača crno-bijelih okupile su se na "Nikoli Tesli" i brojali su minute do sletanja aviona na letu iz Atine u 18.07, a potom i do izlaska Željka Obradovića među njih. Kada se pojavio, "Žoc" se sporo kretao kroz masu navijača Partizana.

Dok je korak po korak išao ka izlazu, okupljeni navijači oko Obradovića nekoliko puta su utišavali masu, iščekujući njegovo obraćanje, ali ono se nije dogodilo. Najtrofejniji trener Evrope odabrao je da se ne oglašava nekoliko sati nakon što KK Partizan nije prihvatio njegovu neopozivu ostavku, a predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović rekao da čini sve da Obradović ostane.

Do daljeg, ovo će biti posljednja Obradovićeva poruka o ostavci.

"Došao je trenutak, moram da preuzmem odgovornost"

U pismu koje je javno objavio preko sajta KK Partizan, Obradović je govorio o razlogu svog odlaska. Poručio je da preuzima odgovornost za sve loše stvari ove sezone i naglasio da je njegova ostavka neopoziva.

"Poštovani navijači Partizana,

Prije četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najljepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo poslije 10 godina postane dio Evrolige, uspjeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsjedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvijek jedan od vas, vječno zahvalan", stoji u pismu Željka Obradovića", poruka je Željka Obradovića.

