Kad su čuli da je Željko sletio, Grobari počeli da grme: Ovo je pjesma kojom dočekuju Obradovića!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Navijači Partizana dočekuju Željka Obradovića na aerodromu "NIkola Tesla". Evo kako su reagovali kada je sletio.

Navijači Partizana pjevaju na dočeku Željka Obradovića Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Željko Obradović je stigao u Beograd, a kada su to čuli navijači Partizana, odmah su zapjevali. Bio je na letu iz Atine u Beograd koji je bio najpraćeniji na svijetu, a kako je let kasnio to je omogućilo da se veliki broj navijača okupi u Surčinu.

Na aerodromu "Nikola Tesla" su Grobari bili spremni, već dugo su mahali šalovima, nosili transparente i pjevali pjesme, a kada su čuli da je Željko sletio, krenula je ova pjesma: 

Pogledajte

00:08
Himna Partizana
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Nakon ove pesme nastavili su da čekaju najtrofejnijeg trenera u istoriji Evrope, za koga se ne zna tačno u kom je sada statusu. On je poslije poraza od Panatinaikosa u Atini podnio ostavku, ali ta ostavka nije prihvaćena. 

Sada su navijači tu da probaju da ga ubijede da ostane i da povuče ostavku, a uz sve ostalo vidjeli smo i trubače koji su stigli da uveličaju ovaj doček. Pogledajte atmosferu:

Sada čekamo da vidimo da li će popustiti Obradović pod pritiskom navijača i da li će se pojaviti pred okupljenom gomilom. Pogledajte još jednom: 

Pročitajte i ovo:

