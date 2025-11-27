Navijači Partizana dočekuju Željka Obradovića na aerodromu "NIkola Tesla". Evo kako su reagovali kada je sletio.

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Željko Obradović je stigao u Beograd, a kada su to čuli navijači Partizana, odmah su zapjevali. Bio je na letu iz Atine u Beograd koji je bio najpraćeniji na svijetu, a kako je let kasnio to je omogućilo da se veliki broj navijača okupi u Surčinu.

Na aerodromu "Nikola Tesla" su Grobari bili spremni, već dugo su mahali šalovima, nosili transparente i pjevali pjesme, a kada su čuli da je Željko sletio, krenula je ova pjesma:

Pogledajte 00:08 Himna Partizana Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Nakon ove pesme nastavili su da čekaju najtrofejnijeg trenera u istoriji Evrope, za koga se ne zna tačno u kom je sada statusu. On je poslije poraza od Panatinaikosa u Atini podnio ostavku, ali ta ostavka nije prihvaćena.

Sada su navijači tu da probaju da ga ubijede da ostane i da povuče ostavku, a uz sve ostalo vidjeli smo i trubače koji su stigli da uveličaju ovaj doček. Pogledajte atmosferu:

Vidi opis Kad su čuli da je Željko sletio, Grobari počeli da grme: Ovo je pjesma kojom dočekuju Obradovića! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 20 20 / 20

Sada čekamo da vidimo da li će popustiti Obradović pod pritiskom navijača i da li će se pojaviti pred okupljenom gomilom. Pogledajte još jednom:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!