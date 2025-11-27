logo
"Pogodila me Željkova ostavka, činim sve da ostane u Partizanu": Mijailović se oglasio, vjeruje u promjenu odluke

Autor Dragan Šutvić
Ostoja Mijailović poručio je da se nada će Željko Obradović da prihvati odluku kluba i da ostane u Partizanu.

Ostoja Mijailović potresla me ostavka Željka Obradovića Izvor: MN PRESS

Željko Obradović dolazi u Beograd i njegov let iz Atine je najpraćeniji. Nada se Ostoja Mijailović da će trofejni stručnjak da promijeni odluku i da nastavi sa radom u klubu. Vjeruje da postoji šansa za promjenu odluke.

"Lično me je dosta potresla ostavka Željka Obradovića, kao što je potresla i mnoge navijače Partizana. Činio sam sve da se vrati u Partizan i danas činim sve da ostane tu gdje ga volimo i podržavamo", rekao je Mijailović za "Sportal".

Poručio je i da je uz Željka i da se nada da će stvari da se promijene.

"Draža mi je jedna titula sa Željkom ABA lige nego šest titula Evrolige bez njega. Nada u meni tinjala je i juče, iako je sve izgledalo gotovo. Nadam se iskreno da će da prihvati našu odluku i da nastavi sa radom u klubu", zaključio je Mijailović.

Tagovi

Željko Obradović Ostoja Mijailović Evroliga ABA liga KK Partizan

