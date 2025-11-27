logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Svi na aerodrom": Navijači ne daju Željku da ode, spremaju mu doček

"Svi na aerodrom": Navijači ne daju Željku da ode, spremaju mu doček

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović stiže u Beograd u popodnevnim časovima.

Željko Obradović stiže u Beograd u popodnevnim časovima Izvor: MN PRESS

Ne mire se navijači Partizana sa ostavkom Željka Obradovića, ali i dalje postoji nada da se legendarni trener predomisli. Uprava kluba nije prihvatila njegovu ostavku, čekaju ga za pregovaračkim stolom i nadaju se najboljem mogućem epilogu. Obradović je tokom dana poletio iz Atine i trebalo da slijeti na beogradski aerodrom poslije 17 časova.

Te informacije su stigle do najvatrenijih pristalica koje će ga dočekati na aerodromu "Nikola Tesla".

"Svi na aerodrom", piše u objavi navijačke stranice koja ima više od 160.000 pratilaca. Ovo može biti jako veliki faktor pri Obradovićevoj odluci koja više nije konačna. Željko je dao slobodno igračima do subote, ostao je u Atini duže nego što je planirao, ali u četvrtak ćemo po svemu sudeći dočekati rasplet u Humskoj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC