Šta znači odbijena ostavka Željka Obradovića? Partizan odmah prestaje da traži trenera

Evo šta znači odbijena ostavka trenera Partizana Željka Obradovića i koji su dalji koraci crno-bijelih po tom pitanju.

Na današnjoj sjednici Upravnog i Izvršnog odbora KK Partizan jednoglasno je odbijena ostavka Željka Obradovića. Iako je u sredu delovalo da je ona konačna i neopoziva, Partizan u ovim trenucima čini sve kako bi ubijedio trenera da promijeni svoju odluku i ostao na klupi crno-bijelih.

Svi članovi Upravnog odbora, koji jedini može da odluči o smeni trenera na predlog sportskog direktora, glasali su protiv ove odluke i time jasno stavili do znanja Željku Obradoviću da ga neće tek tako lako pustiti da ode, iako je vidno razočaran.

Šta dalje za Partizan?

Partizan od ovog trenutka ne traži novog trenera i razgovara samo sa Željkom Obradovićem. Ideja je u narednim danima ga ubijediti da promijeni svoju odluku, što neće biti lako. Trenutno je u Atini, nije se vratio sa ekipom, pa stoga neće biti neočekivano ni da čelnici rukovodstva pravo sa sastanka odu ka njemu. Ili obrnuto.

Sve priče o Andrei Trinkijeriju, i ostalim kandidatima, koje su se pojavljivalje u javnosti u posljednja 24 sata, trenutno padaju u vodu i cilj je sačuvati trenera koji je ekipu vratio u Evroligu.

Oglasio se Partizan

"U četvrtak, 27. novembra je održana hitna sjednica Izvršnog odbora KK Partizan Mozzart Bet na temu novonastale situacije u Klubu, nakon jučerašnje, neopozive ostavke trenera prvog tima, Željka Obradovića".

"Uprkos tome, Izvršni odbor je na prijedlog predsjednika Ostoje Mijailovića jednoglasno donio odluku se sa ostavkom Željka Obradovića ne saglasi i pruži mu bezrezervnu podršku, sa željom da ostane prvi trener KK Partizan Mozzart Bet i povuče neophodne poteze koji bi donijeli boljitak u rezultatima crno-bijelih".

"Nakon ove odluke, Klub se obratio Željku Obradoviću i od njega tražio da svoju ostavku razmotri još jednom, od iste odustane i nastavi sa radom", navodi se u saopštenju kluba iz Humske.

Šta je rekao Željko Obradović?

Trener Partizana Željko Obradović obratio se u srijedu navijačima i u pismu rekao koliko mu je teško što mora da ode iz kluba, dok je takođe "isplivala" i jedna Viber prepiska. Prenosimo njegovo pismo navijačima Partizana:

Poštovani navijači Partizana, pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najljepši san.Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo poslije 10 godina postane dio Evrolige, uspjeli smo svi zajedno u tome.Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsjedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima. Hvala ti, Željko!#KKPartizanpic.twitter.com/GnhDbqLW4A — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)November 26, 2025

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!