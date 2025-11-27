logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hitna sjednica u KK Partizan: Željko Obradović možda ipak ostane trener?

Hitna sjednica u KK Partizan: Željko Obradović možda ipak ostane trener?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

U Partizanu se ne mire lako sa ostavkom Željka Obradovića, ima li nade za preokret?

Hitna sjednica Uprave Partizana Željko Obradović možda ostane trener Izvor: MN PRESS

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović podnio je u srijedu neopozivu ostavku. U pismu javnosti istakao je da ne vidi drugo rješenje nego da preuzme odgovornost za loše rezultate, ali sa tom odlukom ne mogu lako da se pomire u Partizanu. Kako prenosi  Sportal, iako je Obradović podneo neopozivu ostavku iz uprave ga zovu da se predomisli.

Kako se navodi, za danas u 14 sati zakazana je hitna sjednica Izvršnog odbora KK Partizan gde će jedina tema biti Željko Obradović koji se iz Atine nije vratio u Beograd. Imaju crno-bijeli vremena da pokušaju da nagovore legendu da se predomisli i nastavi svoj drugi mandat u Partizanu, ali pitanje je koliko je to vjerovatno. Obradović je preuzeo krivicu "za sve loše stvari koje su se desile ove sezone", što je jasna i nedvosmislena poruka.

Prva reakcija Mijailovića

Obradović je u drugom mandatu proveo četiri i po godine u Humskoj, a najveću podršku je imao od predsjednika Ostoje Mijailovića koga je ova ostavka najviše zatekla.

"Željko, obraćam ti se javno sa onim što sam ti rekao i prilikom našeg razgovora. I kao predsjednik i kao prijatelj i kao navijač Partizana, biću ti vječno zahvalan na svemu što si učinio za ovaj klub. I sada, kao odgovoran čovek kojem je čast iznad svega, kada si povukao potez za koji si uvjeren da je najispravniji. Tvoje nasleđe u Partizanu i našem sportu je neprevaziđeno i neizbrisivo. U ime Uprave i svih koji čine KK Partizan, neizmjerno ti hvala", stoji u objavi Ostoja Mijailovića

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC