Hitna sjednica u KK Partizan: Željko Obradović možda ipak ostane trener?

U Partizanu se ne mire lako sa ostavkom Željka Obradovića, ima li nade za preokret?
Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović podnio je u srijedu neopozivu ostavku. U pismu javnosti istakao je da ne vidi drugo rješenje nego da preuzme odgovornost za loše rezultate, ali sa tom odlukom ne mogu lako da se pomire u Partizanu. Kako prenosi Sportal, iako je Obradović podneo neopozivu ostavku iz uprave ga zovu da se predomisli.
Kako se navodi, za danas u 14 sati zakazana je hitna sjednica Izvršnog odbora KK Partizan gde će jedina tema biti Željko Obradović koji se iz Atine nije vratio u Beograd. Imaju crno-bijeli vremena da pokušaju da nagovore legendu da se predomisli i nastavi svoj drugi mandat u Partizanu, ali pitanje je koliko je to vjerovatno. Obradović je preuzeo krivicu "za sve loše stvari koje su se desile ove sezone", što je jasna i nedvosmislena poruka.
Prva reakcija Mijailovića
Obradović je u drugom mandatu proveo četiri i po godine u Humskoj, a najveću podršku je imao od predsjednika Ostoje Mijailovića koga je ova ostavka najviše zatekla.
"Željko, obraćam ti se javno sa onim što sam ti rekao i prilikom našeg razgovora. I kao predsjednik i kao prijatelj i kao navijač Partizana, biću ti vječno zahvalan na svemu što si učinio za ovaj klub. I sada, kao odgovoran čovek kojem je čast iznad svega, kada si povukao potez za koji si uvjeren da je najispravniji. Tvoje nasleđe u Partizanu i našem sportu je neprevaziđeno i neizbrisivo. U ime Uprave i svih koji čine KK Partizan, neizmjerno ti hvala", stoji u objavi Ostoja Mijailovića