Vlade Đurović upitan da li bi Saša Đorđević mogao da bude dobra zamjena za trenera Željka Obradovića koji je napustio Partizan.
Ko će biti novi trener Partizana umjesto Željka Obradovića? Za sada se kao najozbiljniji kandidat spominje Andrea Trinkijeri, međutim šanse se daju još trojici trenera sa domaće scene, s tim da za sada ne postoje informacije da li su crno-bijeli uopšte stupili u kontakt sa njima.
To su Aleksandar Saša Đorđević, Vlade Jovanović i Aleksandar Džikić, a ime jednog od ovih čuli smo i prethodne noći na TV Arena Sport kada je u studiju poznati stručnjak Vlade Đurović komentarisao aktuelnu situaciju u Partizanu.
"E, to je Partizanov problem": Đurovića pitali da li Sale Đorđević treba da naslijedi Žoca
Upitan da li bi Saša Đorđević mogao da naslijedi Obradovića, Vlade Đurović se "ugrizao za jezik" i nije htio mnogo da dodaje na ovu škakljivu temu: "Nije naše sada da to pričamo, oni najbolje znaju. I to je Partizanov problem, u svakom slučaju. Maloprije sam rekao da neću da diskutujem o Željkovoj ostavci iz poštovanja prema njemu. Sada pričati nešto o tome je visoko deplasirano, visoko poštovanje prema Željku, neću ništa da pričam, ali ja ga razumijem", rekao je Đurović.
Anketa
Ko bi trebalo da nasledi Željka Obradovića?
-
Andrea Trinkijeri
32.22% (29)
-
Aleksandar Saša Đorđević
46.67% (42)
-
Aleksandar Džikić
5.56% (5)
-
Nenad Čanak
5.56% (5)
-
Vlade Jovanović
5.56% (5)
-
Samo strani trener može da ga zameni
2.22% (2)
-
Bogdan Karaičić
2.21% (2)
Prema njegovim riječima, Partizan svakako nije imao čemu da se nada u Atini, pošto smatra da Panatinaikos sigurno ide na fajnal-for, tako da ističe da je taj debakl crno-bijelih bio samo povod za ostavku Obradovića.
"Šta da kažem, razumijem Željka, ali ne bih da komentarišem tu ostavku. Da ne dolivam ulje na vatru. Utakmica sa Panatinaikosom bila je samo povod. Mislim da je to možda duže spremao. Kada pričam o toj utakmici nevjerovatno je da se ponavlja serija bez poena tako dugo i to samo Partizanu. 25:0 sa Panatinaikosom, 14:0 sa Fenerom, nevjerovatne stvari. Kada gledaš malo drugačije i neutralnije, da ne postoji niko na klupi, teško da neko napravi 25:0 koliki god da je kvalitet druge ekipe", naglasio je on.
Podsjetimo, naredni meč Partizan igra 4. decembra (idući četvrtak) protiv Bajerna iz Minhena u "Beogradskoj areni" i do tada će crno-bijeli morati da riješe pitanje novog trenera.