Zlatan Ibrahimović otkrio zašto ga je majka izbacila iz kuće

Zlatan Ibrahimović otkrio je da je u frižideru tokom odrastanja imao samo tri stvari i da ga je majka jednom prilikom izbacila iz kuće jer je jeo previše.
Zlatan Ibrahimović odrastao je u problematičnom kraju Rosengordu, borio se sa nepravdom, bio nekad previše agresivan. Nije mu bilo lako da kontroliše emocije. Odrastao je u stanu sa svojim ocem Šefikom. Njegova majka Jurka Gavrić živjela je u svom domu nedaleko od njih, bili su blizu. Ali, odrastanje nije bilo lako, posebno kada je u pitanju hrana bila.
"Mlijeko, hljeb i bolonjeze, te tri stvari su mi bile u frižideru. Živio sam sa ocem, nije mi kuvao svaki dan. Napravi mi bolonjeze za sedam dana, naučio me kako da napravim pastu i da ugrijem sos. Meni je bilo okej, imao sam hljeb, mlijeko i nešto da jedem. Svojoj djeci danas kažem da ako sam ja mogao da uspijem u životu sa te tri stvari, mogu i oni", rekao je Ibrahimović u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" kod Slavena Bilića.
Objasnio je Zlatan da mu je otac Šefik bio radnik po zgradama, popravljao stvari, ujedno je i pjevao. Majka mu je bila čistačica i radila je sve šta mogla da prehrani djecu.
"Majka me izbacila iz kuće"
Prepričao je Zlatan i jednu priču kada ga je majka izbacila iz svog doma zato što je previše jeo.
"Jednom sam došao u kuću kod mame, kod nje sam jeo više. Otac nije spremao hranu, već majka napravi više. Otišao sam da jedem, ona me izbaci, jer kaže da jedem za dvoje-troje ljudi. Igrao sam fudbal, bio aktivniji, jeo sam više, kada ima više, izbaci me. Živjeli su na pet minuta jedno od drugog", objasnio je Ibra.
Pogledajte i zgradu u kojoj je Zlatan Ibrahimović odrastao, a koju je MONDO posjetio početkom prošle godine.
BONUS VIDEO:
(MONDO)