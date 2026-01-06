Zlatan Ibrahimović otkrio je da je u frižideru tokom odrastanja imao samo tri stvari i da ga je majka jednom prilikom izbacila iz kuće jer je jeo previše.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Zlatan Ibrahimović odrastao je u problematičnom kraju Rosengordu, borio se sa nepravdom, bio nekad previše agresivan. Nije mu bilo lako da kontroliše emocije. Odrastao je u stanu sa svojim ocem Šefikom. Njegova majka Jurka Gavrić živjela je u svom domu nedaleko od njih, bili su blizu. Ali, odrastanje nije bilo lako, posebno kada je u pitanju hrana bila.

"Mlijeko, hljeb i bolonjeze, te tri stvari su mi bile u frižideru. Živio sam sa ocem, nije mi kuvao svaki dan. Napravi mi bolonjeze za sedam dana, naučio me kako da napravim pastu i da ugrijem sos. Meni je bilo okej, imao sam hljeb, mlijeko i nešto da jedem. Svojoj djeci danas kažem da ako sam ja mogao da uspijem u životu sa te tri stvari, mogu i oni", rekao je Ibrahimović u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" kod Slavena Bilića.

Objasnio je Zlatan da mu je otac Šefik bio radnik po zgradama, popravljao stvari, ujedno je i pjevao. Majka mu je bila čistačica i radila je sve šta mogla da prehrani djecu.

"Majka me izbacila iz kuće"

Vidi opis Zlatan Ibrahimović otkrio zašto ga je majka izbacila iz kuće Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Prepričao je Zlatan i jednu priču kada ga je majka izbacila iz svog doma zato što je previše jeo.

"Jednom sam došao u kuću kod mame, kod nje sam jeo više. Otac nije spremao hranu, već majka napravi više. Otišao sam da jedem, ona me izbaci, jer kaže da jedem za dvoje-troje ljudi. Igrao sam fudbal, bio aktivniji, jeo sam više, kada ima više, izbaci me. Živjeli su na pet minuta jedno od drugog", objasnio je Ibra.

Pogledajte i zgradu u kojoj je Zlatan Ibrahimović odrastao, a koju je MONDO posjetio početkom prošle godine.

Pogledajte 00:23 Zgrada u kojoj je Ibrahimović odrastao Izvor: MONDO Izvor: MONDO

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:38 Teren Zlatan Ibrahimović Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)