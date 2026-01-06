logo
Zlatan Ibrahimović otkrio zašto ga je majka izbacila iz kuće

Zlatan Ibrahimović otkrio zašto ga je majka izbacila iz kuće

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Zlatan Ibrahimović otkrio je da je u frižideru tokom odrastanja imao samo tri stvari i da ga je majka jednom prilikom izbacila iz kuće jer je jeo previše.

Zlatana ibrahimovica majka izbacila iz kuce

Zlatan Ibrahimović odrastao je u problematičnom kraju Rosengordu, borio se sa nepravdom, bio nekad previše agresivan. Nije mu bilo lako da kontroliše emocije. Odrastao je u stanu sa svojim ocem Šefikom. Njegova majka Jurka Gavrić živjela je u svom domu nedaleko od njih, bili su blizu. Ali, odrastanje nije bilo lako, posebno kada je u pitanju hrana bila.

"Mlijeko, hljeb i bolonjeze, te tri stvari su mi bile u frižideru. Živio sam sa ocem, nije mi kuvao svaki dan. Napravi mi bolonjeze za sedam dana, naučio me kako da napravim pastu i da ugrijem sos. Meni je bilo okej, imao sam hljeb, mlijeko i nešto da jedem. Svojoj djeci danas kažem da ako sam ja mogao da uspijem u životu sa te tri stvari, mogu i oni", rekao je Ibrahimović u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" kod Slavena Bilića.

Objasnio je Zlatan da mu je otac Šefik bio radnik po zgradama, popravljao stvari, ujedno je i pjevao. Majka mu je bila čistačica i radila je sve šta mogla da prehrani djecu.

"Majka me izbacila iz kuće"

Prepričao je Zlatan i jednu priču kada ga je majka izbacila iz svog doma zato što je previše jeo.

"Jednom sam došao u kuću kod mame, kod nje sam jeo više. Otac nije spremao hranu, već majka napravi više. Otišao sam da jedem, ona me izbaci, jer kaže da jedem za dvoje-troje ljudi. Igrao sam fudbal, bio aktivniji, jeo sam više, kada ima više, izbaci me. Živjeli su na pet minuta jedno od drugog", objasnio je Ibra.

Pogledajte i zgradu u kojoj je Zlatan Ibrahimović odrastao, a koju je MONDO posjetio početkom prošle godine.

Pogledajte

00:23
Zgrada u kojoj je Ibrahimović odrastao
MONDO
Izvor: MONDO

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:38
Teren Zlatan Ibrahimović
MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

