Adelman pobijedio, pa morao da pomene Nikolu Jokića: "Za 20 godina će piti pivo i pričati o ovome"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Pobjeda Denver Nagetsa natjerala je Dejvida Adelmana da pomene i povrijeđenog Nikolu Jokića.

denver pobijedio bez 7 igrača filadelfiju dejvid adelman Izvor: Youtube/Denver Nuggets/Printscreen

Trener Dejvid Adelman odveo je Denver do pobjede nad Filadelfijom (125:124) bez sedmorice najboljih igrača u timu, a nakon meča bio je izuzetno zadovoljan urađenim poslom. Tim iz Kolorada je bio bolji u produžetku, iako su ih svi otpisali još nekoliko sati prije početka utakmice.

Ni ova velika pobjeda nije mogla da prođe bez Nikole Jokića, kojeg je Adelman pomenuo u prvoj izjavi nakon utakmice. Naravno, Nikola Jokić je najbolji igrač Denvera, pa njegov izostanak sa terena potpuno mijenja situaciju u kojoj se nalazi ekipa.

"Ova pobjeda je drugačija... Ona je jedinstvena zato što naš najbolji igrač nije igrao", rekao je Adelman i dodao: "Znate, Jokić je igrao u Juti kada nas je bilo sedmorica. To nije ono što je ovo bilo večeras. Ovo je bila grupa momaka koja je pronašla način da to uradi sa borbenošću, trudom i pravovremenim pogađanjem šuteva. I mislim da je to nešto o čemu će, kada budu stariji, za 20 godina od sada, vjerovatno popiti pivo i pričati o ovome".

Trener Denvera govorio i o Jokiću nakon pobede.
Izvor: YouTube/Basketman

Iako nije igrao na ovom meču, Nikola Jokić je imao veoma važnu ulogu u pobjedi Denvera. Dok je sjedio pored terena Nikola je primjećivao detalje, a zatim svojim savjetima pomagao igračima na terenu. Između ostalih, njegove instrukcije pratio je Pejton Votson, jedan od najboljih igrača Denvera na ovom meču i to se odrazilo na rezultat.

00:37
Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

Tagovi

Denver Dejvid Adelman NBA liga

