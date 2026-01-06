Adelman pobijedio, pa morao da pomene Nikolu Jokića: "Za 20 godina će piti pivo i pričati o ovome"

Pobjeda Denver Nagetsa natjerala je Dejvida Adelmana da pomene i povrijeđenog Nikolu Jokića.

Trener Dejvid Adelman odveo je Denver do pobjede nad Filadelfijom (125:124) bez sedmorice najboljih igrača u timu, a nakon meča bio je izuzetno zadovoljan urađenim poslom. Tim iz Kolorada je bio bolji u produžetku, iako su ih svi otpisali još nekoliko sati prije početka utakmice.

Ni ova velika pobjeda nije mogla da prođe bez Nikole Jokića, kojeg je Adelman pomenuo u prvoj izjavi nakon utakmice. Naravno, Nikola Jokić je najbolji igrač Denvera, pa njegov izostanak sa terena potpuno mijenja situaciju u kojoj se nalazi ekipa.

"Ova pobjeda je drugačija... Ona je jedinstvena zato što naš najbolji igrač nije igrao", rekao je Adelman i dodao: "Znate, Jokić je igrao u Juti kada nas je bilo sedmorica. To nije ono što je ovo bilo večeras. Ovo je bila grupa momaka koja je pronašla način da to uradi sa borbenošću, trudom i pravovremenim pogađanjem šuteva. I mislim da je to nešto o čemu će, kada budu stariji, za 20 godina od sada, vjerovatno popiti pivo i pričati o ovome".

Iako nije igrao na ovom meču, Nikola Jokić je imao veoma važnu ulogu u pobjedi Denvera. Dok je sjedio pored terena Nikola je primjećivao detalje, a zatim svojim savjetima pomagao igračima na terenu. Između ostalih, njegove instrukcije pratio je Pejton Votson, jedan od najboljih igrača Denvera na ovom meču i to se odrazilo na rezultat.

