Majkl Porter: "Zbog nekih igrača nisam mogao da budem onaj pravi u Denveru"

Denver je stigao i do drugog vezanog poraza bez Nikole Jokića, ovog pua Bruklin je na domaćem terenu bio bolji i slavio je 127:115. Među igračima rivalsko tima našlo se i dobro poznato ime, pošto je Majkl Porter Džunior otkrio kako se osjećao nakon što je odigrao prvi meč protiv Denvera, nakon što je u njega stigao 2018.

"Mislim da sam još tokom ljeta u nekom trenutku pomenuo da sam uzbuđen zbog prve utakmice protiv Denvera. Još od trenutka kada sam trejdovan i zbog načina na koji se sve to odvilo, baš sam se radovao susretu sa tim momcima. Tako da, da, ova utakmica je već neko vrijeme bila zaokružena u mom kalendaru. Iskreno, vjerovatno sam bio malo nervozniji nego za većinu drugih utakmica, ali bilo je zabavno", rekao je Porter poslije utakmice.

Porter je mora da ode iz Denvera jer njegove partije jednostavno nisu zadovoljavale potrebe ekipe, a istovremeno je bio jedan od najplaćenijih u timu. Nekoliko mjeseci kasnije on igra sezonu na Ol-star nivou, prosječno bilježi 26 poena, 7,6 skokova i 3,4 asistencije. Konkretno u susretu sa Denverom ubacio je 27 poena, uz procenat šuta od 47 posto iz igre. Uhvatio je i 11 skokova, pa se može pohvaliti dabl-dabl učinkom.

"Kada klub vjeruje u tebe i stalno ti uliva samopouzdanje, kada postoji pozitivna atmosfera bez obzira da li pobjeđuješ ili gubiš, da li imaš dobru ili lošu utakmicu - to može potpuno da promijeni igračev učinak. Posebno kod mladih igrača. Mi sada imamo dosta mladih momaka koji šutiraju dobro i igraju dobro, a to dolazi od trenera koji im uliva povjerenje, oni rade na sjajan način.

Nije važno da li pogodiš ili promašiš - on ti kaže da nastaviš da šutiraš. Kada gledamo snimke, vjerovatno će se više naljutiti ako nisi šutnuo nego ako jesi. Kada stalno slušaš takvu poruku, to mnogo pomaže samopouzdanju. Ja sam u sedmoj ili osmoj sezoni i i dalje osjećam ogromnu razliku kada trener stvarno vjeruje u mene, u odnosu na situacije kada se preispituju šutevi koje uzimam. Tako da mislim da su Đordi i cijela organizacija Netsa uradili sjajan posao sa mnom i sa cijelim timom."

Porter je od 2018. bio u ekipi Denvera i to je bio njegov prvi klub u NBA ligi. "Definitivno je bilo čudno iskustvo. Mislim da je Džamal (Marej) to pomenuo prije početka utakmice - koliko je čudno igrati protiv mene, a ne sa mnom, jer to su moja braća. Sa tim momcima sam proveo toliko godina, bio sam s njima svaki dan, više nego sa sopstvenom porodicom. Zajedno smo osvojili šampionat i ima nekoliko momaka tamo koji su mi među najboljim prijateljima. Tako da je takmičiti se protiv njih, umjesto zajedno s njima, definitivno drugačije, ali to je priroda sporta. Lijepo je i to što možeš da imaš prijateljstva van košarke - jer to su i dalje moji ljudi.

Porter u Bruklinu ima vrlo važnu ulogu, dok je u Denveru, prema mišljenju mnogih, bio sporedni igrač. Spomenuo je i trener Dejvid Adelman, da je bivši košarkaš kluba iz Kolorada morao da podnese veliku žrtvu zbog ekipe. "Kada imaš tim koji je toliko talentovan i šampionskog kalibra, uvijek će biti igrača koji moraju da se žrtvuju - po pitanju šuteva i načina na koji bi mogli da budu korišćeni. Imali smo dovoljno dobrih igrača da dođemo do kvalitetnog šuta na različite načine.

Nije bilo potrebe da ja imam veliku potrošnju lopte, da izlazim iz blokova i uzimam teške šuteve koje sada ovdje uzimam - koje mogu da pogodim, ali tamo možda nisu bili najbolja opcija u poređenju s onim što smo mogli da dobijemo. To je slučaj sa svakim dobrim timom. Ali lijepo je što sada mogu da pokažem šta sam sposoban da uradim i da dobijem određeno priznanje. Teško je kao igraču kada znaš šta možeš, a od tebe se traži nešto drugo, pa te onda ljudi kritikuju zbog toga. To može da bude zaista teško", završio je Porter.

