Jokić je izgleda otjerao pogrešnog iz Denvera: Sad igra košarku života i ništa mu ne mogu

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Nevjerovatne partije Majkla Portera Džuniora u Bruklinu nakon što ga je Nikola Jokić otjerao iz Denvera. Da li je pogriješio?

Majkl Porter Džunior igra odlično nakon odlaska iz Denvera Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia / Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić podviknuo je na kraju prošle sezone i zahtjevao je promjene, a jedna od njih podrazumijevala je i odlazak trećeg najplaćenijeg igrača tima Majkla Portera Džuniora. Nije davao očekivan košgeterski doprinos, nije bio konstantan, uz to mučile su ga povrede, pa je odlučeno da bude trejdovan u Bruklin za Kema Džonsona. Od viška novca, Denver je uspio da dovede i Jonasa Valančijunasa i Tima Hardaveja Džuniora, ali da li je pogriješio kada je birao koga da trejduje?

I prethodne noći Majkl Porter Džunior odigrao je vanserijsku utakmicu. U pobedi Bruklina nad Nju Orleansom bio je glavni igrač svog tima i zabilježio je čak 35 poena (14/23 iz igre), devet skokova i još tri asistencije, a sa njim na parketu Netsi su imali "plus 31".

Majkl Porter Džunior igra košarku života.
Izvor: Youtube / NBA

U posljednje tri utakmice ima prosjek od 34,3 poena po meču, zatim 8,7 skokova, četiri asistencije i 2,7 ukradenih, a najvažnije od svega je što je Bruklin dobio tri utakmice zaredom s njim u timu i penje se na tabeli Istoka.

Ol-star brojke Majkla Portera Džuniora


Ako se ovako nastavi, Majkl Porter Džunior bi po prvi put u karijeri mogao da bude i učesnik Ol-stara. Znamo da to nije uspjevao igrama u Denveru, pa ni kada je bio šampion, ali ove sezone zaista blista i njegova statistika mu ide u prilog.

Za sada prosječno bilježi 25,3 poena po meču (15. je po tome u NBA ligi), zatim 7,5 skokova i 3,2 asistencije, uz skoro 50 odsto šuta iz igre, a jedino mu ne ide u korist skor koji ima Bruklin. Radi se o jednom od slabijih timova Istoka koji je dobio tri od posljednje četiri utakmice, ali je na svega 6-17.

Kako igra Kem Džonson?

Izvor: magn Images / ddp USA / Profimedia

Za sada Porterova zamjena u Denveru - Kem Džonson - ne pruža partije kakve su se očekivale od njega. Kem Džonson daje tek 11,3 poena po meču, uz 3,4 skoka i 2,2 asistencije, što nije ni blizu partija koje smo viđali od njega u Netsima prethodnih godina i to mora da se promijeni.

Za sada u Denveru ne dižu paniku, vidjeli smo da ga brani Nikola Jokić, dok Džonsonu u prilog ide i to što igra odličnu odbranu i to je napravilo razliku za sada da ne bude promašaj.

NBA rezultati 7. decembar:

  • Bruklin - Nju Orleans 119:101
  • Vašington - Atlanta 116:131
  • Klivlend - Golden Stejt 94:99
  • Detroit - Milvoki 124:112
  • Majami - Sakramento 111:127
  • Minesota - L.A. Klipers 109:106
  • Dalas - Hjuston 122:109

Denver Majkl Porter Nikola Jokić NBA liga

