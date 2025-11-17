logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Denver ga otjerao, a on igra košarku života: Majkl Porter Džunior kakvog nikad nismo vidjeli

Denver ga otjerao, a on igra košarku života: Majkl Porter Džunior kakvog nikad nismo vidjeli

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Sjajne partije Majkla Portera Džuniora u Bruklinu. Otjerao ga je Denver, a on je preuzeo ulogu lidera u novom timu.

Majkl Porter Džunior igra košarku života Izvor: Evan Bernstein / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić podviknuo je na kraju prošle sezone da nešto mora da se mijenja u Denveru i novi generalni menadžeri shvatili su to kao poziv na trejd Majkla Portera Džuniora. Brzo su mu pronašli klub, mijenjali ga za Kema Džonsona iz Bruklina, a sada ima i onih koji se kaju zbog tog poteza.

Majkl Porter Džunior igra daleko najbolju košarku u životu i prethodne noći u pobjedi Bruklina u Vašingtonu 129:106 skoro je došao do tripl-dabl učinka.

Majkl Porter Džunior dao 34 poena Vašingtonu.
Izvor: Youtube/NBA

Preciznije, imao je 34 poena (11/18 iz igre), devet skokova i sedam asistencija, uz samo dvije izgubljene lopte. Bila je to njegova najbolja partija u dresu Netsa ove sezone koji su došli do tek svoje druge pobjede, ali su očigledno našli svoju novu zvijezdu. Majkl Porter Džunior biće prva "violina" novih Netsa i tako je do sada prosječno bilježio 23,2 poena, 7,7 skokova i tri asistencije po meču.

Da li je Denver pogriješio? Statistika koju sada ima Kem Džonson (7,2 poena po meču i 2,6 skokova) govore da jeste, ali se mora gledati i šira slika - popravio im je igru u odbrani, omogućio da dovedu još nekoliko igrača uloge (Braun, Valančijunas, Hardavej), dok istovremeno i Nagetsi imaju vrhunski početak sezone. Dakle, oba tima su na dobitku.

Dodajmo i to da je na ovoj utakmici za Vašington igrao Tristan Vukčević koji ima daleko manju ulogu nego prošle sezone. Postigao je dva poena i imao dva skoka, za svega šest minuta na parketu. Kako ostatak tima igra, mogao bi i više...

NBA rezultati:

  • Boston - L.A. Klipers 121:118
  • San Antonio - Sakramento 123:110
  • Vašington - Bruklin 106:129
  • Hjuston - Orlando 117:113*
  • Nju Orleans - Golden Stejt 106:124
  • Dalas - Portland 138:133*
  • Finiks - Atlanta 122:124
  • Juta - Čikago 150:147*

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Majkl Porter Denver NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC