Denver ga otjerao, a on igra košarku života: Majkl Porter Džunior kakvog nikad nismo vidjeli

Sjajne partije Majkla Portera Džuniora u Bruklinu. Otjerao ga je Denver, a on je preuzeo ulogu lidera u novom timu.

Nikola Jokić podviknuo je na kraju prošle sezone da nešto mora da se mijenja u Denveru i novi generalni menadžeri shvatili su to kao poziv na trejd Majkla Portera Džuniora. Brzo su mu pronašli klub, mijenjali ga za Kema Džonsona iz Bruklina, a sada ima i onih koji se kaju zbog tog poteza.

Majkl Porter Džunior igra daleko najbolju košarku u životu i prethodne noći u pobjedi Bruklina u Vašingtonu 129:106 skoro je došao do tripl-dabl učinka.

Preciznije, imao je 34 poena (11/18 iz igre), devet skokova i sedam asistencija, uz samo dvije izgubljene lopte. Bila je to njegova najbolja partija u dresu Netsa ove sezone koji su došli do tek svoje druge pobjede, ali su očigledno našli svoju novu zvijezdu. Majkl Porter Džunior biće prva "violina" novih Netsa i tako je do sada prosječno bilježio 23,2 poena, 7,7 skokova i tri asistencije po meču.

Da li je Denver pogriješio? Statistika koju sada ima Kem Džonson (7,2 poena po meču i 2,6 skokova) govore da jeste, ali se mora gledati i šira slika - popravio im je igru u odbrani, omogućio da dovedu još nekoliko igrača uloge (Braun, Valančijunas, Hardavej), dok istovremeno i Nagetsi imaju vrhunski početak sezone. Dakle, oba tima su na dobitku.

Dodajmo i to da je na ovoj utakmici za Vašington igrao Tristan Vukčević koji ima daleko manju ulogu nego prošle sezone. Postigao je dva poena i imao dva skoka, za svega šest minuta na parketu. Kako ostatak tima igra, mogao bi i više...

