Zbog ovoga je Denver napravio novi tim: Nikola Jokić u tri riječi sve objasnio

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Šta se promijenilo u Denveru u odnosu na prošlu sezonu? Nikola Jokić je objasnio da je ovo novi tim kome je stalo da igra.

Nikola Jokić o Denveru igračima je stalo Izvor: Printscreen/YouTube/DNVR Sports

Denver igra zaista dobro ove sezone i prethodne noći došao je do sedme pobjede u nizu. "Pala" je i Minesota u gostima, mjesto gdje Denver nije često pobjeđivao u posljednje dvije-tri sezone, pa čak ni Nikola Jokić nije morao pretjerano da dodaje gas iako su Nagetsi bili oslabljeni neigranjem Kema Džonsona i Kristijana Brauna.

Ostvario je tripl-dabl učinak (27 poena, 12 skokova i 10 asistencija) i opet je uspio da uključi i ostale saigrače u igru, pa zaista postoje dobri argumenti zašto je Denver među najvećim kandidatima za šampionski prsten.

Nikola Jokić tripl-dabl protiv Minesote
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Drugi su po ofanzivnom, a četvrti po defanzivnom rejtingu u čitavoj NBA ligi, međutim izgleda da je ključ - atmosfera. O tome je govorio i Nikola Jokić poslije utakmice kada je u samo nekoliko riječi uspio da objasni šta se to promijenilo u odnosu na prošlu sezonu kada je Denver "udario u zid" i nije mogao ni naprijed ni nazad.

"Šta pravi razliku? Ljudima je stalo. Želimo da budemo bolji, ako neko ima teškog igrača za čuvanje - dobiće pomoć. Igramo jedni za druge i to je to", rekao je Nikola Jokić.


Takođe, Jokić je želio da pohvali Pejtona Votsona i Tima Hardavaja Džuniora koji su postali starteri prethodne noći usljed već pomenutih povreda Brauna i i Džonsona, a dopada mu se kako svi igrači ove sezone dobro koriste svoje minute, tako da je čak i druga postava sada izuzetna - pijre svega zbog iskustva koje ima sa Braunom i Valančijunasom.

Šta je Denver promijenio tokom ljeta?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bilo je mnogo problema prethodne sezone u Denveru i Nikola Jokić je poslije eliminacije protiv Oklahome rekao da ovaj tim nije dovoljno dobar. Shvatili su ga ozbiljno i dali se na posao.

Tako je Majkl Porter Džunior trejdovan u Bruklin za Kema Džonsona, otišao je i Dario Šarić u Sakramento, a ostalo je sasvim dovoljno mjesta u budžetu za još Jonasa Valančijunasa, Brusa Brauna, Tima Hardaveja Džuniora, kao i za novi ugovor koji je dobio Kristijan Braun.

