logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miriše na titulu: Nikola Jokić nikad nije igrao za ovakav tim!

Miriše na titulu: Nikola Jokić nikad nije igrao za ovakav tim!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Denver je promijenio ekipu tokom ljeta i izgleda da je pronašao dodatnu kombinaciju pošto Nikola Jokić prvi put može da kaže da može da napadne šampionski prsten.

Nikola Jokić i Denver idu na titulu Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Nikola Jokić je već godinama najbolji košarkaš na svijetu, ali to uglavnom nisu pratila izdanja Denver Nagetsa, s izuzetkom sezone 2022-23 kada su došli do istorijskog prvog šampionskog prstena. Prije i poslije toga, vidjeli smo mnogo problema u ovoj ekipi, pa su zato ljetos "podvukli crtu" u klubu, otarasili se igrača koji su kočili razvoj i izgleda da su uspjeli da pronađu dodatnu kombinaciju.

Nikola Jokić tripl-dabl protiv Minesote
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Tako je Denver prošle noći savladao Minesotu i došao do svoje sedme uzastopne pobjede, odnosno sada je na skoru 10-2, tako da samo aktuelni šampion Oklahoma (13-1) i Detroit (11-2) imaju bolji učinak u cijeloj NBA ligi.

Međutim, ima stvari koje Denver ima, a oni nemaju i da stvar bude bolja - uglavnom su značili da osvajate šampionski prsten.

Nikad nismo vidjeli ovakav Denver

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Iako na prvu loptu ofanzivni učinak Denvera dolazi u prvi plan (drugi u NBA sa 124,4 poena po meču), ono što se promijenilo je daleko bolja igra u odbrani. Pomogao je dolazak Kema Džonsona koji iako nije davao naročito veliki doprinos u napadu uspio je da "pokrpi" sve u odbrani, pa Denver trenutno ima četvrtu najbolju defanzivu (111,2 poena po meču).

I taj raspon odrazio se na rezultate, tako da je u 12 utakmica ove sezone - Denver slavio čak devet puta sa dvocifrenom razlikom. Dakle, samo jednom nije uz dva poraza.


Postao je tako tek peti tim u istoriji NBA koji je to uradio, a ono što im je uglavnom bilo zajedničko je da su osvajali titule. Samo jedan od ovih timova izgubio je finale (Seltiksi 1984/85), dok smo vidjeli kako Oklahoma lane dolazi do titule, kako Džordan vodi Bulse iz 1997. do trofeja, dok je daleko i titula koju je Boston uzeo šezdesetih.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denver NBA liga Nikola Jokić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC