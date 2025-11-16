Miriše na titulu: Nikola Jokić nikad nije igrao za ovakav tim!

Denver je promijenio ekipu tokom ljeta i izgleda da je pronašao dodatnu kombinaciju pošto Nikola Jokić prvi put može da kaže da može da napadne šampionski prsten.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Nikola Jokić je već godinama najbolji košarkaš na svijetu, ali to uglavnom nisu pratila izdanja Denver Nagetsa, s izuzetkom sezone 2022-23 kada su došli do istorijskog prvog šampionskog prstena. Prije i poslije toga, vidjeli smo mnogo problema u ovoj ekipi, pa su zato ljetos "podvukli crtu" u klubu, otarasili se igrača koji su kočili razvoj i izgleda da su uspjeli da pronađu dodatnu kombinaciju.

Nikola Jokić tripl-dabl protiv Minesote Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Tako je Denver prošle noći savladao Minesotu i došao do svoje sedme uzastopne pobjede, odnosno sada je na skoru 10-2, tako da samo aktuelni šampion Oklahoma (13-1) i Detroit (11-2) imaju bolji učinak u cijeloj NBA ligi.

Međutim, ima stvari koje Denver ima, a oni nemaju i da stvar bude bolja - uglavnom su značili da osvajate šampionski prsten.

Nikad nismo vidjeli ovakav Denver

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Iako na prvu loptu ofanzivni učinak Denvera dolazi u prvi plan (drugi u NBA sa 124,4 poena po meču), ono što se promijenilo je daleko bolja igra u odbrani. Pomogao je dolazak Kema Džonsona koji iako nije davao naročito veliki doprinos u napadu uspio je da "pokrpi" sve u odbrani, pa Denver trenutno ima četvrtu najbolju defanzivu (111,2 poena po meču).

I taj raspon odrazio se na rezultate, tako da je u 12 utakmica ove sezone - Denver slavio čak devet puta sa dvocifrenom razlikom. Dakle, samo jednom nije uz dva poraza.

The 2025-26 Denver Nuggets are the fifth team in NBA history to have 9+ of their first 12 games be double-digit wins.



They join:



2024-25 Thunder (won Finals)

1996-97 Bulls (won Finals)

1984-85 Celtics (lost Finals)

1962-63 Celtics (won Finals)pic.twitter.com/CNNcnDOLv0 — Jake Coyne (@TheStatSquatch)November 16, 2025



Postao je tako tek peti tim u istoriji NBA koji je to uradio, a ono što im je uglavnom bilo zajedničko je da su osvajali titule. Samo jedan od ovih timova izgubio je finale (Seltiksi 1984/85), dok smo vidjeli kako Oklahoma lane dolazi do titule, kako Džordan vodi Bulse iz 1997. do trofeja, dok je daleko i titula koju je Boston uzeo šezdesetih.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!