Bivši NBA košarkaš Pol Pirs rekao je kako bi u uličnoj tuči prije izabrao braću Moris - Markusa i Markifa, nego braću Nikole Jokića - Strahinju i Nemanju

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, lev radin / Alamy / Profimedia

Braća Markus i Markif Moris nedavno su javno govorila o tome kako bi bez problema prebili braću Nikole Jokića - Strahinju i Nemanju. O sličnoj temi sada je govorio i bivši NBA košarkaš koji je bio MVP finala 2008. Pol Pirs, koji je u šali otkrio da bi u uličnoj tuči radije birao Morise, nego Jokiće.

Pol Pirs je gostovao u "No Fouls Given" podkastu u kojem je započeo priču o braći Moris, ali kasnije razgovor nadovezao na dobro poznatu dvojicu Srba Strahinju i Nemanju Jokić. U ovom slučaju braća iz Amerike dobila su prednost zbog odrastanja u Filadelfiji. Međutim, nisu se svi mogli složiti sa Pirsom, pošto je bivši NBA košarkaš Deni Grin izabrao braću Jokiće zbog MMA iskustva.

Paul Pierce says he’s taking the Morris Twins over the Jokic bros in a street fight



(@NFGShow/https://t.co/z1xme6waM2)pic.twitter.com/7wGC3HIWy7 — NBACentral (@TheDunkCentral)November 12, 2025

"Biram braću Moris, čovječe. Iz Filadelfije su, brate", započeo je Pol Pirs. Ubacio se u razgovor i Deni Grin koji je dodao za kolege: "Oni su bokseri. Ne znam da li Jokićeva braća boksuju?"

Potom je Vozni Labre objasnio: "Jokićeva braća su visoka skoro kao Jokić. Nisu 190 centimetara. Ovo su krupni momci". Međutim, Pol Pirs je ostao vjeran svojoj "braći". "Ne, ja idem sa svojim momcima." Ipak, Grin je nakon ubjeđenja da su Strahinja i Nemanja MMA borci, riješio da se odluči za srpski duo: "Ja idem sa MMA momcima, brate."

Šta su rekla braća Moris o Strahinji i Nemanji?

Vidi opis "Braća Moris bi prebila Jokiće, znaš ti odakle su oni?": MVP ponovo pali vatru i izaziva Somborce na tuču Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/KDREW TV Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia/X/Printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Braća Markus i Markif Moris nisu štedjela riječi kad su u pitanju Strahinja i Nemanja: "To sr**nje je lagano, bilo bi kao odronjavanje", rekao je Markus.

"Bez nepoštovanja prema njima, ali kada ih vidite pomislite da su ogromni. Čovječe, ja sam visok 208 centimetara, imam 127 kilograma. Ja sam atletski verzija ovih ljudi koji imaju velike grudi i ne mogu da se kreću. Udario bih ih u grudi i nokautirao bih ih", rekao je Markus.

Markus je podsjetio na to da Jokićeva braća imaju iskustvo sa tučama. "Ne znam šta kažu da rade da se bave rvanjem ili tako nešto."

Uprkos njegovim riječima, Markif je uvjeren da bi se to lako završilo u njihovu korist. "Pričamo o boksu, ne postavlja se pitanje, to bi bilo lagano. Vidjeli biste kako to izgleda. Oni pričaju da bi radili razne stvari, ali bismo ih mi dohvatili", zaključio je Markif.