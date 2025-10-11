logo
Brat Nikole Jokića osuđen u Americi: Na sudu priznao krivicu, snimci su bili ključni dokazi

Brat Nikole Jokića osuđen u Americi: Na sudu priznao krivicu, snimci su bili ključni dokazi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Strahinja Jokić priznao je krivicu na sudu u Americi i osuđen je zbog udaranja navijača poslije jedne utakmice Denvera, ali neće morati u zatvor pošto je uslovna kazna u pitanju.

Strahinja Jokić osuđen zbog udaranja navijača Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Strahinja Jokić osuđen je u Americi. Brat Nikole Jokića priznao je krivicu na sudu i donijeta je presuda. Neće morati u zatvor, već je osuđen na 12 mjeseci uslovne kazne zbog prekršaja i manjih krivičnih djela koje je napravio. To znači da neće završiti "iza rešetaka" ukoliko nešto slično ne ponovi u narednih godinu dana.

Navijač Nikolas Mejer, koji je podnio tužbu protiv njega, je u istoj naveo da je zadobio potres mozga, posjekotine, modrice i devijaciju septuma. Takođe je objasnio i da "se plaši za svoju sigurnost i da se plaši da napušta kuću zbog moguće osvete od porodice Jokić ili navijača."

Do incidenta je došlo u aprilu 2024. godine. Haos je nastao poslije meča i vidi se momenat kada Strahinja udara navijača koji se nalazio nekoliko redova ispred njega.

Odbrana propala zbog video snimaka

Kada se prvi put pojavio na sudu, Strahinja se branio tako što je tvrdio da je djelovao u samoodbrani. Tačnije, rekao je da je branio jednu stariju osobu koja je sjedila u blizini. Ta odbrana je propala zbog video snimaka.

Na tim klipovima vidi se momenat udarca i reakcija Strahinje Jokića, a nigdje se ne vidi taj momenat samoodbrane niti bilo šta slično. Upravo su ti snimci bili među ključnim dokazima prilikom donošenja presude.

Tagovi

Strahinja Jokić

