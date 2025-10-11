Strahinja Jokić priznao je krivicu na sudu u Americi i osuđen je zbog udaranja navijača poslije jedne utakmice Denvera, ali neće morati u zatvor pošto je uslovna kazna u pitanju.
Strahinja Jokić osuđen je u Americi. Brat Nikole Jokića priznao je krivicu na sudu i donijeta je presuda. Neće morati u zatvor, već je osuđen na 12 mjeseci uslovne kazne zbog prekršaja i manjih krivičnih djela koje je napravio. To znači da neće završiti "iza rešetaka" ukoliko nešto slično ne ponovi u narednih godinu dana.
Navijač Nikolas Mejer, koji je podnio tužbu protiv njega, je u istoj naveo da je zadobio potres mozga, posjekotine, modrice i devijaciju septuma. Takođe je objasnio i da "se plaši za svoju sigurnost i da se plaši da napušta kuću zbog moguće osvete od porodice Jokić ili navijača."
Brat Nikole Jokića osuđen u Americi: Na sudu priznao krivicu, snimci su bili ključni dokazi
Do incidenta je došlo u aprilu 2024. godine. Haos je nastao poslije meča i vidi se momenat kada Strahinja udara navijača koji se nalazio nekoliko redova ispred njega.
Odbrana propala zbog video snimaka
pic.twitter.com/bOTo4fj5aX— Kanye East (@KEast23799)April 23, 2024
Kada se prvi put pojavio na sudu, Strahinja se branio tako što je tvrdio da je djelovao u samoodbrani. Tačnije, rekao je da je branio jednu stariju osobu koja je sjedila u blizini. Ta odbrana je propala zbog video snimaka.
Na tim klipovima vidi se momenat udarca i reakcija Strahinje Jokića, a nigdje se ne vidi taj momenat samoodbrane niti bilo šta slično. Upravo su ti snimci bili među ključnim dokazima prilikom donošenja presude.