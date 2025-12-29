logo
U Zvezdu stigla ponuda od 5,5 miliona, ali Terzić odbio zbog Stankovića: "Deki me molio da on ostane"

U Zvezdu stigla ponuda od 5,5 miliona, ali Terzić odbio zbog Stankovića: "Deki me molio da on ostane"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić otkrio da je Dejan Stanković izričito tražio da Nair Tiknizjan ostane u klubu, iako postoji ponuda iz Rusije od 5,5 miliona evra

Zvezda odbila ponudu za Naira Tiknizjana Izvor: MN Press/YouTube/Mozzart TV

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić rekao je da je na "Marakanu" stigla konkretna ponuda iz Rusije za beka Naira Tiknizjana (26). Ipak, izričita želja trenera Dejana Stankovića je da jermenski fudbaler ostane.

"Mateuša samo doveli i platili 1,25 miliona evra, opšte je mišljenje da je jedan od najboljih golmana koji se pojavio na ovim prostorima. Tiknzijan? U mom prvom razgovoru sa Dejanom Stankovićem oko igračkog kadra, rekao mi je - molim te, ne diraj mi Tiknizjana. Imamo ponudu od 5,5 miliona evra za njega iz Rusije. Neću da kažem ime. Deki me je molio, govorio 'Terza, molim te ne diraj mi Tiknizjana, njegova energija, ponavljanje...", rekao je on u intervjuu za "Mozzart sport".

Tiknizjan je došao prošlog ljeta iz Lokomotive iz Moskve za obeštećenje od 1,7 miliona evra, pokazao je izrazite atletske sposobnosti, veliku upornost u napadu, kao i to da će morati da još radi na defanzivnom segmentu svoje igre. Bio je standardan lijevi bek u svim važnim utakmicama pod vođstvom Vladana Milojevića, a po svemu sudeći tako će ostati i kod Dejana Stankovića.

Novi-stari trener Zvezde okupiće ekipu krajem ove nedelje, u subotu, 3. januara, posle čega će je odvesti u Tursku na dvonedeljne pripreme.

Tagovi

Zvezdan Terzić Nair Tiknizjan Dejan Stanković FK Crvena zvezda

