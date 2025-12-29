logo
Fudbaleri Zvezde izabrali najboljeg: Rade Krunić osvojio nagradu za 2025. godinu

Fudbaleri Zvezde izabrali najboljeg: Rade Krunić osvojio nagradu za 2025. godinu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vezni fudbaler Rade Krunić po ocjeni saigrača bio najbolji fudbaler Crvene zvezde u 2025. godini.

Rade Krunić najbolji u Zvezdi po izboru igrača Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su duplu krunu u proljeće 2025. godine, a zatim u jesen iste godine praktično obezbijedili evropsko proljeće dobrim rezultatima u Ligi Evrope. Tim Vladana Milojevića imao je uspona i padova, pa zbog toga možda nije bilo lako izabrati najboljeg u godini na izmaku - ali su saigrači odlučili da to bude Rade Krunić.

Tokom proljećnog dijela prethodne sezone Rade Krunić je "krpio" rupu u odbrani i prinudno igrao na poziciji štopera, a zatim se se vratio na svoje prirodno mjesto i u veznom redu Crvene zvezde bio jedan od najboljih igrača. Kao važan šraf u timu Krunić je obilježio Zvezdinu 2025. godinu.

"Fudbaler sa bogatim internacionalnim iskustvom Rade Krunić je oličenje profesionalca. Krunića krase izuzetna fudbalska inteligencija, pregled igre, sigurnost u pasu i sposobnost da u svakom trenutku donese pravu odluku za tim. Kao vezni igrač, predstavljao je balans između odbrane i napada, često preuzimajući odgovornost u najzahtevnijim trenucima utakmica.

Rade Krunić je tokom 2025. godine bio jedan od ključnih igrača Crvene zvezde, lider u svlačionici i produžena ruka stručnog štaba na terenu. Njegovo iskustvo sa najveće evropske scene doprinijelo je stabilnosti ekipe, posebno u važnim domaćim i međunarodnim duelima. Saigrači su ga prepoznali kao fudbalera na kog uvijek mogu da se oslone, ali i kao osobu koja svojim primjerom postavlja standarde rada i ponašanja", navode crveno-bijeli o iskusnom fudbaleru koji je igrao na centralnim pozicijama u veznom redu i odbrani.

Rade Krunić je rođen u Foči 1993. godine, a nakon igranja za Sutjesku iz rodnog grada ime je gradio u srpskim klubovima. Bio je član Donjeg Srema i Borca iz Čačka, a zatim je u Italiji igrao za Empoli i Milan, sa kojim je bio i šampion. Nakon mandata u Fenerbahčeu, Krunić je obukao dres Crvene zvezde za koju navija čitavog života.

