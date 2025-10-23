logo
"Sve nek nas je sramota": Rade Krunić pobjesnio poslije poraza Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Rade Krunić je poslije poraza Crvene zvezde od Brage rekao da sve igrače treba da bude sramota zbog načina na koji su igrali u Portugalu

Rade Krunić komentarisao poraz Crvene zvezde od Brage Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Crvena zvezda je doživjela poraz od Brage u Portugalu (0:2). Odigrala je veoma loše meč, previše grešaka, kikseva, ali i loša energija i uopšteno pristup utakmici. To je potvrdio i Rade Krunić koji je otvoreno kritikovao sve i istakao da sve igrače treba da bude sramota.

"Mislim da smo gubili lopte, kilavo smo ušli u utakmicu, to se odrazilo na meč. Važno je da u ovakve mečeve uđeš 'nabrijan' i spreman za svaki duel, za svaku loptu, kao da nismo imali želju", rekao je Krunić za Arenu sport.

Onda je javno kritikovao, kako sebe, tako i sve igrače crveno-bijelih zbog pristupa ovom meču.

"Mene je iskreno sramota i sve nas zajedno treba da bude sramota što smo ovako predstavljali Crvenu zvezdu i mislim da ovo jednostavno ne smije i ne može da se dešava klubu kakav je Crvena zvezda", zaključio je Krunić.

FK Crvena zvezda Braga Liga Evrope Rade Krunić

