"Sve nek nas je sramota": Rade Krunić pobjesnio poslije poraza Zvezde

Rade Krunić je poslije poraza Crvene zvezde od Brage rekao da sve igrače treba da bude sramota zbog načina na koji su igrali u Portugalu

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Crvena zvezda je doživjela poraz od Brage u Portugalu (0:2). Odigrala je veoma loše meč, previše grešaka, kikseva, ali i loša energija i uopšteno pristup utakmici. To je potvrdio i Rade Krunić koji je otvoreno kritikovao sve i istakao da sve igrače treba da bude sramota.

"Mislim da smo gubili lopte, kilavo smo ušli u utakmicu, to se odrazilo na meč. Važno je da u ovakve mečeve uđeš 'nabrijan' i spreman za svaki duel, za svaku loptu, kao da nismo imali želju", rekao je Krunić za Arenu sport.

Onda je javno kritikovao, kako sebe, tako i sve igrače crveno-bijelih zbog pristupa ovom meču.

"Mene je iskreno sramota i sve nas zajedno treba da bude sramota što smo ovako predstavljali Crvenu zvezdu i mislim da ovo jednostavno ne smije i ne može da se dešava klubu kakav je Crvena zvezda", zaključio je Krunić.