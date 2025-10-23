Katastrofa za Zvezdu, povrijedio se Arnautović: Fudbaler Brage ga pokosio, sudija ostao nijem

Veliki peh za Crvenu zvezdu u prvom poluvremenu utakmice sa Bragom.

Veliki peh za ekipu Crvene zvezde. Nakon što su primili god od Brage u 22. minutu meča, ostali su bez Marka Arnautovića koji se povrijedio u 32. minutu kada je neoprezno startovao Lagerbjelke. Odmah je bilo jasno da je situacija ozbiljna, ljekarski tim je hitno utrčao na teren, a potom je iskusni as morao da napusti igru.

Bio je ljut Arnautović, uspio je da ustane, što je doba vijest, ali je uz pomoć ljekarskog tima napustio teren. Imao je i šta da poruči igraču Brage koji ga je praktično pokosio, za šta nije sankcionisan ni žutim kartonom.

Pogledajte kako se sve odigralo:

Vladan Milojević je morao da napravi prinudnu izmjenu i na terenu je od 37. minuta Bruno Duarte.