Zvezdini klinci odigrali najluđih 0:0 ikada: Šanse na sve strane, ali odluka pada u Beogradu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Omladinci Crvene zvezde ostavili dobar utisak, a mogli su i do pobjede protiv Banjika iz Ostrave.

Crvena zvezda odigrala 0:0 protiv Banjika u Ostravi Izvor: MN PRESS

Omladinci Crvene zvezde počeli su takmičenje u Ligi šampiona, a prvi meč odigrali su na gostovanju Banjiku. Protiv češkog šampiona u Ostravi izvukli su dobar rezultat pred revanš, jer na spektakularnom meču nije bilo pogodaka - ostaće misterija kako se to desilo jer je susret bio izuzetno dinamičan i sa velikim brojem šansi.

Oba tima su stvorila veliki broj prilika, možda je Banjik bio za nijansu bolji, ali je i Crvena zvezda propustila priliku da stigne do pobjede nakon nekoliko veoma dobrih pokušaja. Igrači češkog šampiona uspijevali su da se odbrane nakon opasnih prekida Zvezde, da izbace loptu sa gol-linije, a na kraju su čak imali sreće jer je nekoliko minuta prije kraja krilni napadač Đorđević predriblo golmana i ostao bez koraka kada je trebalo pogoditi praznu mrežu.

Tim Nenada Milijaša ostavio je veoma dobar utisak na ovom gostovanju, ali posao nije ni blizu završen - naredne nedjelje će se u Beogradu igrati revanš. Mladi fudbaleri Crvene zvezde imaće priliku da se pobjedom plasiraju u narednu rundu takmičenja, a zatim da se izbore i za još jedan korak više - ka društvu timova koji već igraju grupnu fazu na osnovu učinka njihovih seniorskih ekipa.

Kao što vjerovatno već znate, Liga šampiona za omladince igra se u dvije staze - jednu čine omladinski timovi učesnika seniorske Lige šampiona, a drugu šampioni država u svom uzrastu. Ukoliko Crvena zvezda prođe Banjik, u trećem kolu će igrati protiv pobjednika meča Žilina - Šelburn, a zatim će joj se put ukrstiti sa timovima koji su trenutno u grupnoj fazi.

