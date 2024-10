Milijaš se oglasio poslije prvog boda Zvezde u Ligi šampiona: Posebno nahvalio dijete od 15 godina

Nenad Milijaš pun utisaka poslije remija Crvene zvezde i Monaka.

Mladi tim Crvene zvezde remizirao je protiv Monaka 1:1 (1:1) i tako je došao do svog prvog boda u grupnoj fazi Lige šampiona. Sjajan meč odigrao je Uroš Sremčević, strijelac gola u osmom minutu, dok je bilo i prilika i da dođu do tri boda preko Tasića i Tošića, međutim ipak će to morati da sačeka neki naredni izazov.