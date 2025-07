"On je igrač kakav je potreban Mančesteru": Bivši igrač Junajteda želi Vlahovića, svima objasnio zašto

Luis Saha vjeruje da je Dušan Vlahović pojačanje koje je Mančester junajtedu prijeko potrebno.

Izvor: EPA/Alessandro Di Marco

Mančester junajted navodi se kao jedan od klubova u kojima bi Dušan Vlahović mogao da nastavi karijeru. Baš bivši igrač tog tima Luis Saha istakao je da je srpski napadač profil fudbalera kakav je neophodan engleskom timu, a onda se potrudio i da objasni zbog čega.

Luis Saha tvrdi da bi Mančester trebalo da dovede Vlahovića, naročito zbog problema koje ima taj tim sa napadačima. Prvenstveno je mislio na Džošuu Zirkzea i Rasmusa Hojlunda koji su kombinovano postigli samo sedam golova u Premijer ligi. Vlahović je samostalno 10 puta zatresao mrežu u Seriji A, te bi bio bolji izbor.

"Džejdon Sančo je dovođen u vezu sa Juventusom, a Dušan Vlahović bi onda stigao u Junajted. To je vrhunski napadač. On je nešto što Mančester junajted traži. Njegove brojke su dobre, kao i profil, ima iskustvo. Moje oči ga vide kao dobro pojačanje", rekao je on u razgovoru za " BoyleSports".

Dušan Vlahović želi da ode iz Juventusa, a Juventus želi da ga se riješi. Jedini problem za dolazak u Mančester junajted mogao bi biti finansijski dio.