Englezi su pogazili najveću fudbalsku tradiciju: Zašto nema Premijer lige na "Boxing Day"?

Uprkos nadanjima navijača, neće se igrati veliki broj mečeva već samo jedna utakmica i to u večernjem terminu.

Izvor: Zed Jameson / PA Images / Profimedia

Ljubitelji fudbala širom svijeta navikli su da se na "Boxing Day", odnsono 26. decembra, igraju brojni mečevi Premijer lige. Tradicija koja je trajala decenijama, ove sezone je gotovo pa ugašena, jer se dan poslije Božića u engleskom fudbalu igra samo jedna utakmica elitnog ranga.

Ekipe Mančester junajteda i Njukasla odmjeriće snage od 21:00, a to nije baš po ukusu navijača koji su očekivali bogat fudbalski program. Uglavnom su Englezi znali da namjeste neke atraktivne mečeve za ovaj datum, kako bi publika mogla da uživa i na prepunim stadionima i uz svečanu trpezu u svojoj sobi.

Ipak, ljubitelji fudbala neće moći da uživaju u cjelodnevnom programu. Iako se zna da Englezi ne vole da odustaju od tradicije, ovog puta nije bilo sve u njihovoj moći. Postojali su veoma dobri razlozi da se na programu za petak nađe samo jedan meč, a da se ostali igraju u subotu i nedjelju.

Glavni razlog za ovakvu odluku je opterećenje igrača, koji su u veoma napronom ritmu i sve im je teže da ispune sve obaveze koje imaju tokom sezone. Broj mečeva nikada nije bio veći, mnogobrojni timovi igraju utakmice na svaka tri dana i nema dovoljno vremena čak ni za trening, a o odmoru da ne pričamo.

Sa druge strane, Englezi imaju potpisane ugovore sa televizijskim kućama u brojnim zemljama svijeta, svojim partnerima moraju da isporuče sadržaj koji je već plaćen. Da se cjelokupno kolo Premijer lige igralo u petak popodne, ne bi bilo moguće da isti timovi igraju utakmice u subotu ili nedjelju, što su uobičajeni termini za fudbalske mečeve. Zato su u Engleskoj odlučili da se kolo igra po ustaljenom redoslijedu, a povratak "Boxing Day" trebalo bi da dobijemo već naredne godine, kada kalendar bude više naklonjen fudbalu.