logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Englezi su pogazili najveću fudbalsku tradiciju: Zašto nema Premijer lige na "Boxing Day"?

Englezi su pogazili najveću fudbalsku tradiciju: Zašto nema Premijer lige na "Boxing Day"?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Uprkos nadanjima navijača, neće se igrati veliki broj mečeva već samo jedna utakmica i to u večernjem terminu.

Zašto nema Premijer lige na Boxing Day Izvor: Zed Jameson / PA Images / Profimedia

Ljubitelji fudbala širom svijeta navikli su da se na "Boxing Day", odnsono 26. decembra, igraju brojni mečevi Premijer lige. Tradicija koja je trajala decenijama, ove sezone je gotovo pa ugašena, jer se dan poslije Božića u engleskom fudbalu igra samo jedna utakmica elitnog ranga.

Ekipe Mančester junajteda i Njukasla odmjeriće snage od 21:00, a to nije baš po ukusu navijača koji su očekivali bogat fudbalski program. Uglavnom su Englezi znali da namjeste neke atraktivne mečeve za ovaj datum, kako bi publika mogla da uživa i na prepunim stadionima i uz svečanu trpezu u svojoj sobi.

Ipak, ljubitelji fudbala neće moći da uživaju u cjelodnevnom programu. Iako se zna da Englezi ne vole da odustaju od tradicije, ovog puta nije bilo sve u njihovoj moći. Postojali su veoma dobri razlozi da se na programu za petak nađe samo jedan meč, a da se ostali igraju u subotu i nedjelju.

Glavni razlog za ovakvu odluku je opterećenje igrača, koji su u veoma napronom ritmu i sve im je teže da ispune sve obaveze koje imaju tokom sezone. Broj mečeva nikada nije bio veći, mnogobrojni timovi igraju utakmice na svaka tri dana i nema dovoljno vremena čak ni za trening, a o odmoru da ne pričamo.

Sa druge strane, Englezi imaju potpisane ugovore sa televizijskim kućama u brojnim zemljama svijeta, svojim partnerima moraju da isporuče sadržaj koji je već plaćen. Da se cjelokupno kolo Premijer lige igralo u petak popodne, ne bi bilo moguće da isti timovi igraju utakmice u subotu ili nedjelju, što su uobičajeni termini za fudbalske mečeve. Zato su u Engleskoj odlučili da se kolo igra po ustaljenom redoslijedu, a povratak "Boxing Day" trebalo bi da dobijemo već naredne godine, kada kalendar bude više naklonjen fudbalu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mančester siti Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC